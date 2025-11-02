Triunfo del San Tirso en O Carral para volver al podio

Gamallo, defensa del San Tirso, en una acción del partido ante el Sofán RAÚL LÓPEZ

El San Tirso venció al Sofán en O Carral y regresa al ‘Top 3’ del grupo 1 de Preferente Futgal. Resultado positivo para los de Fabio Rodríguez en una novena jornada en la que el Órdenes perdió algo de margen al frente de la clasificación y en la que el Betanzos logró su triunfo más meritorio hasta la fecha al derrotar al Victoria.

Órdenes 2-2 Dubra

El Órdenes se mantiene al frente de la clasificación, aunque su ventaja se reduce ahora a solo dos puntos. En esta jornada se encontró con un Dubra colista, pero reforzado con el exjugador del Bergantiños, Roberto Baleato. El conjunto amarillo se mostró sólido en bloque bajo y logró un duelo de dominio alterno, en el que el líder nunca terminó de encontrarse cómodo. Los dos tantos locales llegaron en acciones de Mouriño frente al portero, mientras que los goles del empate visitante nacieron de una jugada a balón parado y de un centro lateral.

Sofán 1-2 San Tirso

Siempre están igualados estos dos equipos y esta vez no iba a ser menos. Tuvo más control el San Tirso en la primera mitad y lo aprovechó para ponerse en ventaja por medio de Denis, que estuvo muy atento para aprovechar un fallo del portero Gardu en un blocaje. Salió decidido a empatar el Sofán en el segundo acto y lo logró por medio de Iván Pardo, que aprovechó una jugada por banda de Alexandre. Pero después se llevó el gato al agua el San Tirso, ahora tercero, tras un tiro de Carlos Díaz desde la frontal.

Betanzos 2-0 Victoria

Importante triunfo del Betanzos, que escala hasta la novena posición. El cuadro del García Hermanos fue superior desde el inicio, marcó pronto por medio de un testarazo de Raúl y se quedó cerca de sentenciar con André y Del Río. Sí lo logró a los 80 minutos en un córner que remató Couce. El Victoria pudo acortar distancias en un remate al palo de Manu Santiso.

Imagen del Betanzos - Victoria JAVIER ALBORÉS

Negreira 3-0 Paiosaco

El Paiosaco sigue en la zona de descenso tras caer en el campo del segundo. Marcaron Adrián Pereira (dos) y Brais López.