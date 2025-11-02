El Victoria no puede con el orden del Lóstrego y sigue con el gafe en casa (0-0)

Imagen del Victoria - Lóstrego QUINTANA

No hay forma de que el Victoria obtenga su primer triunfo como local en esta edición de la Tercera Federación Femenina. Tras caer en el debut ante el Bergantiños y empatar frente al Tomiño, el equipo de Javi Angeriz igualó de nuevo sin goles ante el Lóstrego.

Con este resultado, las ‘cebras’ se quedan en sexta posición, muy lejos del líder As Celtas B, pero solo a dos puntos del segundo clasificado.

En lo que se refiere al partido, el Lóstrego entregó el balón al Victoria con el objetivo de salir a la contra. Lo logró en un par de ocasiones durante la primera mitad, pero sin llegar a generar verdadero peligro. Por su parte, las locales buscaban cargar el área con centros.

En la segunda mitad el cuadro visitante bajó un punto a nivel físico y eso acentuó el dominio del Victoria, que se lanzó a por todas en busca del triunfo. Pero por mucho que jugó en último tercio, no pudo batir a la guardameta Lucía.