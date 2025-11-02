El Bergantiños empata con el Langreo y ve quebrada su racha de victorias (0-0)

Iago Novo, centrocampista del Bergantiños, durante el partido RAÚL LÓPEZ

Bergantiños y Langreo empataron sin goles en As Eiroas. El resultado rompe la serie de cuatro victorias que quería prolongar el conjunto de Carballo, que fue mejor en el primer tiempo y en los últimos minutos, por lo que el resultado puede considerarse justo.

Empezó el conjunto rojillo percutiendo con dos centros laterales desde la izquierda. En ambos casos respondió Adrián Torre. A los dos minutos, una subida de Guerrero por la derecha la convirtió en un centro al área para Omar. El interior pudo colocar una volea cruzada, cercana al palo, que se perdió por la línea de fondo. El Langreo falló estrepitosamente en una salida desde el área propia. Marru robó la pelota, orientó el final de la jugada para disparar desde la frontal del área y su golpeo rozó el travesaño.

Adrián Torre volvió a sacar a relucir sus excepcionales reflejos en el minuto 16. Koke puso un servicio al segundo palo para Isma Cerro, que pudo cruzar el cabezazo hacia el centro, a tres metros del meta del cuadro langreano. El héroe del frustrado partido de Copa del pasado martes volvió a erigirse en el principal protagonista de la acción al sacar una mano milagrosa que evitó el 1-0.

Con el paso del tiempo, los equipos fueron ajustándose más. El elenco de Pablo Acebal, en su repliegue, dificultó cada vez más las circulaciones de los hombres de Simón Lamas, a los que les faltaban espacios entre las líneas del conjunto asturiano. El choque subió el tono de su dureza pasada la media hora. Lucas y Liam fueron amonestados en apenas tres minutos. En medio de ambas cartulinas, a Maya le quedó el balón entre los pies tras romper por el centro, recibir el servicio de Guerrero a pocos pasos del área, y no ser capaz de culminar por la presión de dos defensas que se ubicaron mejor para tapar el posible disparo. Después fue Iago Novo quien vio la tarjeta amarilla. El ex del Langreo no tuvo compasión con Lucas para pelear por un balón dividido al que llegó después que su oponente.

David Amez estuvo expeditivo en el tramo final de la primera parte. Tapó con su pierna un disparo y, en la siguiente acción, se arrojó al césped para impedir un disparo en el área a Isma Cerro.

La segunda mitad comenzó con otra oportunidad para el delantero asturiano del Bergantiños. Se aguantó en el aire para cabecear un centro de Sola y mandó la pelota muy cerca del larguero.

Cambio de inercia

El Langreo fue capaz de cambiar la inercia que estaba tomando el juego. No solamente empezó a ver el balón más lejos de Adrián Torre sino que fue abriendo espacios para firmar tres llegadas con disparos desde fuera del área. La que más se acercó al gol, en el minuto 59, fue una de Rubén Reyes a media altura.

El cuadro carballés despertó con esa acción y los dos cambios propuestos por Simón Lamas. Uno de los nuevos, Darío, picó el balón por encima de la defensa para Marru, que falló en el control dando opción a Adrián Torre para desbaratar el peligro.

Los relevos en ambas escuadras no cambiaron el dominio del conjunto langreano. Guerrero lo intentó dos veces desde la frontal del área, más envenenado el primer intento que el segundo. Al equipo de Pablo Acebal le faltaba colocar un balón en el área, pero por allí no pisaba Guerrero.

El Bergan, por su parte, careció de más aplomo en el centro del campo para encontrar salidas. Marru, buscando su opción en distintas zonas del ataque, probó desde lejos. Recibió un centro raso de Álex Pérez, que dejó pasar Iago Novo, pero los guantes de Adrián Torre volvieron a ser un imán para el cuero en el minuto 82.

De idéntica forma lo fueron seis minutos después, cuando Darío, presionado por un rival, no pudo concretar de la mejor manera un centro de Álex Pérez al corazón del área. Fito, al límite del tiempo reglamentario, se incorporó al ataque para rematar una falta sacada por Iago Novo. La pelota voló larga y el central llegó a conectar un disparo por el centro. Adrián Torre volvió a convertirse en un muro inexpugnable y atrapó el esférico con absoluta seguridad.

El elenco de Lamas se había lanzado a por todo en la búsqueda del quinto triunfo consecutivo, pero el marcador no se movió. Lo hizo demasiado tarde y el Langreo, necesitado de puntos, cortó la buena racha del conjunto rojillo.