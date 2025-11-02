El Bergantiños busca dar 'sorpasso' al Fabril antes del derbi

Antonio Sola, lateral izquierdo del Bergantiños, en el choque ante el Burgos Promesas RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños persigue ante el Langreo (As Eiroas, 17.00 horas) su quinta victoria seguida en Segunda RFEF. Un logro que tendría además una importante consecuencia a nivel clasificatorio, pues los carballeses pasarían al Fabril justo antes del derbi que les enfrentará el próximo domingo.

No sería de extrañar que el Bergantiños repitiera once en un día en el que de vencer se pondrá como mínimo tercero y podría llegar a ser líder si pinchan Oviedo B y Ávila. Enfrente, un Langreo que está en zona de descenso y viene de caer por penaltis en Copa del Rey ante el Racing de Ferrol. Viaja sin Menéndez y Samu Pérez.

Simón Lamas, técnico local, hizo referencia en la previa del partido a que al no tener urgencia de puntos espera que su equipo siga creciendo a nivel colectivo e individual. Todo ello en un duelo que ve como un reto por el estilo de juego del rival: “Vai ser un partido no que nos imos ter que adaptar a un rival que xoga directo e que se organiza ben defensivamente, que nos vai deixar poucos espazos. Imos necesitar paciencia para encontrar o oco e estar moi concentrados para non permitir transicións e para controlar o balón parado”.