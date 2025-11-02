Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

El Bergantiños busca dar 'sorpasso' al Fabril antes del derbi

Los de Simón Lamas persiguen su quinta victoria seguida en el choque ante el Langreo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/11/2025 09:40
Antonio Sola, lateral izquierdo del Bergantiños, en el choque ante el Burgos Promesas
Antonio Sola, lateral izquierdo del Bergantiños, en el choque ante el Burgos Promesas
RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños persigue ante el Langreo (As Eiroas, 17.00 horas) su quinta victoria seguida en Segunda RFEF. Un logro que tendría además una importante consecuencia a nivel clasificatorio, pues los carballeses pasarían al Fabril justo antes del derbi que les enfrentará el próximo domingo. 

Bil, se lamenta durante un partido contra el Fabril

Dos minutos de desconexión le cuestan al Fabril la segunda derrota consecutiva (2-1)

Más información

No sería de extrañar que el Bergantiños repitiera once en un día en el que de vencer se pondrá como mínimo tercero y podría llegar a ser líder si pinchan Oviedo B y Ávila. Enfrente, un Langreo que está en zona de descenso y viene de caer por penaltis en Copa del Rey ante el Racing de Ferrol. Viaja sin Menéndez y Samu Pérez.

Simón Lamas, técnico local, hizo referencia en la previa del partido a que al no tener urgencia de puntos espera que su equipo siga creciendo a nivel colectivo e individual. Todo ello en un duelo que ve como un reto por el estilo de juego del rival: “Vai ser un partido no que nos imos ter que adaptar a un rival que xoga directo e que se organiza ben defensivamente, que nos vai deixar poucos espazos. Imos necesitar paciencia para encontrar o oco e estar moi concentrados para non permitir transicións e para controlar o balón parado”.

Alineaciones probables

Bergantiños: Santi Canedo; Peñalver, Fito, Keko, Sola; Tass, Diego; Koke, Iago Novo, Marru; Darío.

Langreo: Torre; Nacho López, David Amez, Liam López, Enol; Iván González, Lucas, Sergio Orviz, Maya; Pablo Pérez, Guerrero.

Te puede interesar

El ideal gallego

La 'Hypertensiones' se cobra otra víctima en los banquillos: el Mirandés prescinde de Fran Justo
Jorge Lema
El once del Dépor ante el Sámano

Cómo y dónde ver el partido entre Real Zaragoza y Deportivo
Sergio Baltar
Lucas Noubi, en una jugada del Deportivo-Valladoli

La Previa | Deportivo y Zaragoza frente a un espejo
Jorge Lema
Nil Cervera celebra con Arnau Xaus un gol del Liceo

La Previa | El liderato se pone en juego en Les Comes
María Varela