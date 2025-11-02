El Arteixo doblega al Montañeros en un derbi trepidante (2-3)

Chucas, lateral izquierdo del Arteixo, protege el balón ante Otero PATRICIA G. FRAGA

El Atlético Arteixo logró en el derbi ante el Montañeros una importante victoria que le asienta en la zona tranquila de la clasificación de Tercera Federación. Fue un partido trepidante, en el que ambos conjuntos tuvieron su momento, y que terminó con un 2-3 en el que Jota, por partida doble, e Iker, hicieron los goles visitantes.

Jairo Arias optó finalmente por cubrir la baja del mediapunta Álex Suárez con el mismo hombre que entró en su lugar el otro día en Noia, Dani Fernández. En el Arteixo, sorpresa en defensa con la presencia de Chucas y Agulló, a los que su técnico Posi había descartado el día anterior.

Comenzó el partido con el Montañeros intentando proponer y enseguida encontró la primera situación de peligro. Fue a través de un pase filtrado de Otero para Dani, quien tiró demasiado cruzado. El balón se perdió por línea de fondo mientras Cano reclamaba un agarrón en el área en su intento de llegar al remate en el segundo palo. Poco después, tiro desviado del mismo protagonista tras aprovechar un error de Agulló en el despeje.

Pero quien golpeó primero fue el Arteixo, que recuperó en campo propio y lanzó una contra vertiginosa que Achore no pudo parar pese a hacer una falta. La acción terminó con un centro desde banda derecha ante el que se lanzó con los pies por delante Jota para hacer el primer gol de la mañana.

La diana sentó bien al Arteixo, que empezó a morder arriba con confianza y dificultó durante varios minutos la salida en corto del Monta. En ese tramo rondó de nuevo la portería a través de un disparo de falta de Agulló que se perdió junto al palo derecho que defendía Marcos.

Pero poco a poco el conjunto local fue encontrando soluciones en su salida de balón y a los 39 de juego equilibró el marcador. Tuvo premio la viveza de Juan de Dora, que limpió la jugada con una apertura a banda derecha, donde Otero sacó un centro que provocó un despeje defectuoso de la zaga rival. Fue momento de la ley del ex, ya que en el punto de penalti estaba Achore para marcar con un tiro que, tras tocar en un defensa, batió a Carlos García.

Le vino bien al Arteixo que el descanso estuviera cerca, porque en los minutos posteriores el Montañeros encontró las rendijas a través de buenas combinaciones desde atrás e incluso desesperó al delantero Otero. "Vamos, h...", clamó al verse muy solo en la presión. Los rojiblancos se libraron en esa misma acción, que terminó con un centro al segundo palo donde Achore se quedó muy cerca de firmar su doblete. El balón venía fuerte y en su remate en boca de gol echó el cuerpo para atrás y se le marchó alto.

Del posible 2-1 al 1-2

La segunda mitad arrancó con un guion similar y la primera clara fue para el Montañeros. Llegó en una acción de sus dos extremos: centro de Otero desde banda derecha y cabezazo cruzado de Cano que se marchó fuera tras tocar en la madera.

El arriesgado estilo de juego del Montañeros le tenía cerca del 2-1, pero le condenó a recibir el 1-2. Marcos sacó de puerta para Nano y este perdió el balón tras un control algo largo y la alta presión del Arteixo. El primer disparo encontró respuesta de un zaguero, pero el balón cayó en las botas de Iker, que marcó a placer con la puerta vacía.

Fue un golpe duro para la confianza de los locales y un acicate para el Arteixo, que se quedó cerca del 1-3 tras un nuevo error en salida, esta vez de Longueira, que terminó con un pase de Jota para un Melo que remató alto. El partido volvió a virar y ahora era el Arteixo quien generaba estrés al rival a través de la presión.

Las llegadas del Montañeros eran más aisladas, como un córner en el que Carlos sacó la mano para despejar el remate forzado de Cano, mientras que el Arteixo se encontraba más cómodo. Y aprovechó su momento para poner tierra de por medio con un centro desde banda izquierda que hizo bueno Jota con su control, para después marcharse de su par y batir a Marcos con un tiro cruzado.

El triple cambio con el que el Montañeros trató de romper el partido no llegó hasta el minuto 80. Uno de los hombres que entró fue Pape, que puso el 2-3 cuando todo parecía ya resuelto en una acción en la que el portero arteixán reclamó falta en la disputa de ese balón largo. Después cuero cayó a De Dora, al que trabaron, y en segunda jugada marcó el senegalés.

Hubo el típico forcejeo de quien quiere sacar rápido de centro, saldado con amarilla para Pape, que vería la segunda tarjeta en la siguiente acción por sacar el codo en un salto con el central rival.

El descuento fue largo y trató de generar peligro el Montañeros con diez a través del juego directo, pero la defensa del Arteixo estuvo muy sólida y los tres puntos se van para Ponte dos Brozos.