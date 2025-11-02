Mi cuenta

O Noso Fútbol | Preferente

Duelo con sabor a playoff entre Sofán y San Tirso en el campo de O Carral

En el resto de la jornada, el Victoria visita al Betanzos, mientras que el Órdenes intentará afianzar su liderato frente al colista

Santi Mendoza
02/11/2025 01:08
Imagen del Sofán - San Tirso del curso pasado
RAÚL LÓPEZ

La novena jornada del grupo 1 de Preferente tiene los grandes alicientes del Sofán-San Tirso y del Betanzos-Victoria. Además, el Órdenes defenderá su margen de cuatro puntos al frente de la clasificación. 

Órdenes - Dubra (12.00 horas) 

En la franja horaria habitual de los partidos de Vista Alegre, el equipo de Pery López tratará de mantener su ventaja ante un rival que ha empezado muy mal el curso. En los locales son baja por lesión Villa, Román y Brais, mientras que Barral se cae por decisión técnica. 

Betanzos - Victoria (16.15 horas) 

El caudro del García Hermanos quiere dar un salto en la clasificación a costa del sólido Victoria. En los locales son baja los lesionados Luismi y Tomás; mientras que en las ‘cebras’ se caen, por lesión Benito, Mateo, Gabi y Pablo, y por motivos personales Miguel Mandayo

Sofán - San Tirso (16.30 horas) 

Con las ausencias de Fita y Braian, el Sofán recibe a un San Tirso que no podrá contar con Lameiro y Xian. Ambos ocupan puesto de playoff. 

Negreira - Paiosaco (17.30 horas) 

El Paiosaco, decimoquinto, visita al segundo clasificado con toda la plantilla disponible.

