Imagen de un Montañeros - Arteixo disputado hace unos años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Montañeros y Arteixo dirimen la hegemonía coruñesa en el derbi coruñés de la novena jornada. Todo ello en un domingo en el que un Silva al que se le multiplican los problemas afronta una trascentendal visita al Céltiga.

Montañeros - Atlético Arteixo (Visma 1, 12.00 horas)

Mañana de derbi en Visma. El Montañeros y el Arteixo miden fuerzas en un duelo de rivalidad coruñesa que puede dejar a los locales cerca de los puestos de playoff de ascenso o permitir a los visitantes abrir brecha con respecto a la zona roja.

Ambos deberán sobreponerse a una serie de bajas para afrontar un encuentro que se espera muy igualado. Jairo Arias, técnico del Montañeros, anunció en rueda de prensa que no podrá contar con cuatro jugadores que están lesionados. El lateral izquierdo Alonzo tiene una microrotura en el cuádriceps, el mediapunta Álex Suárez una rotura en el isquiotibial y el atacante Real un problema en la muñeca. Como es habitual, tampoco estará Sito, ausencia de larga duración tras su operación de ligamento cruzado anterior.

Un derbi “igualado" y "vistoso” para Visma Más información

Por su parte, Posi anunció a este diario que, por diversos motivos, no podrá contar con los centrales Agulló y Chucas, los laterales Hugo García e Iván, ni con el centrocampista Lamas. Sigue fuera también un Fer Gordo que no formará parte de las citaciones hasta que supere su lesión de cruzado.

Las ausencias dejan en el aire varias posiciones del once inicial en ambos equipos. En el Montañeros el técnico podría optar por alinear a la vez a sus tres ‘jugones’, con Cano por dentro y Ogando y Otero en bandas, ante la baja de Álex. Opciones más conservadoras serían las de Dani o Carreira junto a Unai y Nano, pareja que aportó solidez la jornada pasada en el doble pivote.

Por lo demás, pocas dudas, más allá de si el capitán Mauro tendrá su oportunidad en el centro de la zaga o si seguirá con Juan de Dora en punta en detrimento de Pape.

Dos dudas

El técnico del Arteixo no tenía ayer del todo claro si podría contar con Queijeiro y Otero, pero tratándose de dos hombres importantes apuntan igualmente al once. Donde más quebraderos de cabeza tendrá el preparador de Sada es en la defensa, donde ante tanta baja podría reconvertir a Fabio a la posición de central o a Aller en el lateral izquierdo.

Está por ver también si en uno de los extremos optará por el canterano Rubo o por un Roi Rama al que conoce de su etapa en el Órdenes. Ambos se han repartido los minutos casi por igual en este inicio.

Alineaciones probables Montañeros: Marcos Moreno - Achore, Mauro, Iago López, Barbolla - Unai, Nano - Ogando, Cano, Otero - Juan de Dora

​

​Atlético Arteixo: Carlos García - Moreta, Fabio, Tomé, Aller - Vivito, Jota, Queijeiro - Melo, Otero, Roi Rama

Céltiga - Silva (Salvador Otero, 17.00 horas)

Las alarmas están encendidas en un Silva que cierra la tabla del grupo 1 de Tercera RFEF. Para salir de ahí y espantar las dudas sobre el banquillo solo le vale vencer a un rival directo como el Céltiga (Salvador Otero, 17.00 horas), en una salida que afronta con la dificultad añadida de las bajas en el puesto de central.

El equipo de Noé López no ha sumado todavía a domicilio en un inicio de curso en el que sus cuatro puntos llegaron en A Grela. Cierto que en partidos como el del Arosa (2-1) o el del Boiro (1-0) el resultado pudo ser mejor, pero el equipo necesita un paso adelante en lo ofensivo para mejorar su situación en la clasificación. Enfrente estará un Céltiga que ha tomado aire con respecto a los puestos de descenso gracias a las dos victorias que logró de forma consecutiva en sus dos últimas citas.

El Silva deberá reinventar su centro de la zaga ante las bajas de Uriel y Máquez por lesión y Adrián por sanción. Tampoco estarán el centrocampista Pablo Rubio y el delantero Rodri. En el rival se caen Carlos, Dani Prada y Rubi Casás.