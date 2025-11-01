El Imperátor recibe al Meirás con Toño Rodríguez ya en el banquillo

Toño Rodríguez, nuevo entrenador del Imperátor, da instrucciones durante un partido INSTAGRAM

La novena jornada del grupo 1 de Primera Futgal servirá como presentación de Toño González, que sucede en el banquillo del Imperátor a un Alberto Moscoso que presentó su dimisión la semana pasada. El preparador ha arreglado ya los temas burocráticos que le impidieron sentarse la semana pasada ante el Relámpago y estará ante el Meirás. Por lo demás, la fecha presenta un partido exigente para el líder Sporting Cambre y dos derbis: Sporting Coruñés-Relámpago y Oza Juvenil-Ural Español, donde los dos entrenadores se conocen a la perfección.

Cedeira - Orillamar (sábado, 17.00 horas)

En el partido adelantado de la jornada, el Orillamar se enfrenta a uno de los candidatos a equipo revelación. Los de Dani Casal han ganado posiciones (son ahora octavos) gracias a sus dos últimas victorias y buscan batir en O Beco a un conjunto (quinto clasificado) que cortó la pasada semana ante As Pontes una racha de cuatro partidos sin ganar.

Sporting Coruñés - Relámpago (domingo, 12.00 horas)

El equipo de Monte Alto espera confirmar ante los de Elviña que han dado un paso adelante bajo la batuta de Marcos Souto. Y es que en sus dos primeros compromisos con él en el banquillo, el Sporting Coruñés goleó al Imperátor (1-5) y cayó en un apretado partido ante el líder Sporting Cambre (3-4). Enfrente tendrá a un conjunto en el que también se vislumbran brotes verdes desde la llegada de Juanjo González.

Perlío - Olímpico (domingo, 12.00 horas)

El conjunto de Vilaboa, cuarto clasificado, tiene una buena oportunidad de mirar hacia los puestos de playoff de ascenso a Preferente. Para ello, deberá vencer a un Perlío que está en la zona baja y esperar un pinchazo del Carral o del Sporting Meicende.

Marte - Sporting Meicende (domingo, 12.15 horas)

Y prácticamente a la misma hora, el conjunto de Maikel Naujoks visita al Marte, décimo clasificado. El Meicende tiene la tarea de subir su rendimiento a domicilio, pues de sus 19 goles, 17 han sido como local.

Jorge Pereiro (Meicende): “El fútbol no se basa solo en jugar en la categoría más alta" Más información

Oza Juvenil - Ural Español (domingo, 12.15 horas)

Le está costando al Oza desde la dimisión por motivos personales de Franchu. El equipo cedió en sus compromisos a domicilio ante Mugardos y Orillamar, y sumó un punto como local ante As Pontes, algo que quiere mejorar esta jornada ante el Ural. Ambos entrenadores, Turu Martínez y Adrián Cagigao, se conocen bien al ser socios de una empresa deportiva.

Sporting Cambre - Torre (domingo, 12.15 horas)

En uno de los partidos de la jornada, el conjunto de Mauro García defenderá sus cuatro puntos de margen al frente de la clasificación contra el Torre. Los coruñeses se han deshinchado un poco tras un magnífico inicio y llevan cuatro partidos sin ganar, pero siguen siendo un rival muy correoso, pues marchan sextos y su única derrota fue por la mínima.

Imperátor - Meirás (domingo, 16.00 horas)

Un meritorio empate ante el Relámpago tras ir perdiendo 2-0 a los diez minutos, frenó un poco el mal momento del Imperátor, que venía de caer de forma muy dolorosa ante el Sporting Coruñés. Los de la Sagrada tienen la buena noticia de que su nuevo entrenador, Toño Rodríguez, podrá estar ya en el banquillo tras solventar el problema burocrático que le impidió tocar el césped hace siete días.

Equipos de Primera | Imperátor: una plantilla del siglo XXI Más información

Carral - As Pontes (domingo, 16.15 horas)

A priori es el duelo más desigual de la jornada, ya que enfrenta al segundo clasificado y al colista. El Carral se sobrepuso a la goleada que encajó en Meicende con dos convincentes triunfos ante Olímpico y Galicia Mugardos, y ahora buscará el tercero seguido a costa de un As Pontes cuya caída no parece tener fin.

Eume - Galicia Mugardos (domingo, 17.00 horas)

Estos dos equipos buscan un triunfo que les sirva para engancharse a la zona noble de la clasificación. Ambos han perdido solo uno de los últimos cinco partidos.