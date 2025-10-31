Un derbi “igualado" y "vistoso” para Visma

Posi y Mauro posan con las camisetas de sus respectivos equipos para DXT Campeón Germán Barreiros

Montañeros y Atlético Arteixo se vuelven a ver las caras este domingo (12.00 horas en Visma) tres años después de su último encuentro oficial. Aquel partido fue parte de la temporada 2021-22, en concreto de la fase de ascenso desde Preferente a Tercera que terminó con el Arteixo subiendo. Aquel día, Alejandro Expósito ‘Posi’ se sentó en el banquillo del Monta y Mauro Lois vistió la camiseta rojiblanca, pero el domingo será al revés. Mauro defenderá los colores del equipo coruñés y Posi será el entrenador visitante en Visma.

“Me acuerdo bien de esos partidos”, afirma Mauro. “Posi pidió mi expulsión reiteradamente al árbitro, como unas quince veces (risas). Empezamos perdiendo en A Grela y luego remontamos y en Arteixo también ganamos”. Posi también recuerda esos encuentros: “En diez minutos perdimos tres jugadores que para nosotros eran muy importantes y ahí sí que fueron capaces de embotellarnos el partido hasta el 2-3. En el partido de vuelta también estábamos en cuadro, con trece jugadores y un par de juveniles. Creo recordar que fuimos superiores. Bandera me dijo ‘joder, vaya repaso nos estáis dando’. Nosotros no jugábamos a nada, pero si llegamos a empatar, les podíamos haber fastidiado el ascenso”.

Posi durante el Montañeros-Arteixo de 2022 Archivo El Ideal Gallego

Tras conseguir la permanencia en la última jornada de la temporada pasada, el Atlético Arteixo decidió cambiar de entrenador después de cuatro años con Juan Riveiro al frente de su banquillo. Posi se hizo cargo y en sus primeros ocho partidos ha conseguido ocho puntos, uno por encima del descenso. “Creo que el fútbol no está siendo ‘justo’ con nosotros porque creo que en relación a lo que generamos, lo que nos hacen o los goles que nos meten, no está siendo justo. Hay situaciones que son incontrolables, pero somos un equipo muy joven y estamos muy tranquilos porque estamos haciendo muchas cosas bien. Es cierto que cometemos algunos errores de bulto que nos están costando partidos, pero estamos muy tranquilos porque la madurez va a ir llegando. Sabemos lo que hacemos y creemos a muerte todos”, afirma Posi sobre su equipo.

Mauro analiza también a su rival de este domingo: “Me parece un equipo muy reconocible de Posi. Un equipo que es vertical, que quiere el balón, pero que ataca rápido, presiona alto y fuerte. Me parece un equipo bueno y trabajado”.

Mauro, en el centro de la imagen, celebra con sus compañeros uno de los goles contra el Montañeros en 2022 Archivo El Ideal Gallego

Los protagonistas hicieron el mismo ejercicio también a la inversa, hablando sobre el inicio de temporada del recién ascendido Montañeros. “Creo que nos vino muy bien el partido del Villalbés porque fue un golpe de realidad. Somos un equipo recién ascendido, muy joven, que juega bien al fútbol, pero que también hace cosas mal. Es una categoría nueva y no queda tener más experiencia y competir mejor contra algunos equipos, pero estamos en una zona tranquila. Para un recién ascendido es un buen inicio”, afirma Mauro.

“Es un poco lo que me esperaba, un Montañeros competitivo, porque no era un recién ascendido al uso. Veo que no es un equipo con una propuesta tan de dominar el partido como era el año pasado porque al final es otra categoría y el año pasado tenían un equipo muy superior a la media. Este año lo intentan, pero en esos tres o cuatro primeros pases para atraer un poco más al rival. Sabemos que al final acaban buscando a los delanteros, ese juego exterior, acumulando mucha gente por dentro. Son un equipo que intenta jugar, pero que también aprovechan las cualidades que tienen sus jugadores ofensivos, que es lo que hay que hacer. Se están adaptando bien a la categoría y creo que todos esperábamos un poco que el Montañeros fuera a hacer un buen año por los jugadores que tiene”, considera Posi.

Buen momento

Al partido de este domingo en Visma ambos equipos llegan tras haber cosechado sendos resultados positivos en la última jornada. El Montañeros consiguió regresar a la senda de la victoria con un triunfo por 1-3 en el Julio Mato de Noia, mientras que el Atlético Arteixo consiguió sacar un punto en casa contra todo un Arosa tras empatar a dos.

“Creo que es un partido muy igualado, súper competitivo. Para mí, el Arteixo tiene un bloque muy bueno de medio campo para arriba. Tiene talento, velocidad, fuerza... Me parece que es un equipo muy bueno, sobre todo de medio campo para arriba. Creo que se va a decidir por algún detalle, sinceramente”, analiza Mauro.

“Creo que va a ser un partido igualado, muy parejo y que seguramente se decida en detalles, que al final son los que marcan el fútbol y más en esta categoría. Creo que va a ser un partido muy vistoso también para la gente. Creo que quien vaya a Visma va a pasarlo bien, va a ver un partido de fútbol de dos equipos que me imagino que querrán imponer su idea, que es ser protagonista con el balón, aunque cada uno tenga ciertos matices con él. Creo que va a ser un partido bonito, disputado y que se va a decidir por detalles”, afirma por su parte el técnico del Atlético Arteixo.

Mauro posa con las camisetas de Montañeros y Arteixo Germán Barreiros

En estos momentos, cuatro puntos separan a Montañeros y Atlético Arteixo en la tabla clasificatoria de la Tercera gallega. Los morados llegan al encuentro con doce en su casillero. Una victoria podría incluso colocarles en puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación, dependiendo de varios resultados, pero les alejaría todavía más de los puestos de descenso, objetivo principal del club esta temporada. El Arteixo cuenta con ocho puntos hasta el momento que le sitúan en el puesto trece, un punto por encima de los que supondrían regresar a Preferente cuatro años después. Un triunfo en Visma este domingo les alejaría de la zona de peligro y les asentaría en la zona media de la clasificación, acercándose al Montañeros a tan solo un punto de distancia.

Un partido atractivo entre dos equipos con una propuesta de juego vistosa, a una hora apetecible tanto para adeptos de ambos equipos como para aficionados neutrales a quienes les guste disfrutar del fútbol. Queijeiro y Vivito contra Nano y Unai en el centro del campo, Pape y De Dora contra Otero y David Rojo en punta, el reencuentro de Ogando y Raúl Melo (compañeros en el Silva el año pasado) con sus nuevos equipos. Son algunos de los muchos alicientes que tiene el derbi de este domingo.