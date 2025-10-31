Marru, la versión mejorada de la fórmula Pachón y Antañón

Marru, atacante del Bergantiños, durante el encuentro de Copa Federación ante el Ourense CF RAÚL LÓPEZ

Cuatro triunfos seguidos han catapultado al Bergantiños a la zona de playoff de ascenso a Primera Federación. El equipo ocupa una cuarta posición que tiene muchos protagonistas, pero uno brilla con luz propia: Marru, autor de siete goles y máximo realizador de la Liga, igualado con Bil Nsongo (Fabril), Jony (Numancia) y Delgado (Oviedo Vetusta).

El atacante está firmando un arranque que recuerda a las irrupciones del curso pasado de Pachón y Antañón, dos apuestas sobresalientes. Esta vez, sin embargo, la matrícula de honor es posible.

Marru fue uno de los últimos en incorporarse, pues su fichaje se confirmó el 24 de julio, justo cuando la pretemporada estaba a punto de comenzar. Natural de Barberà del Vallès, Barcelona llegaba con la etiqueta de extremo derecho con experiencia en Primera RFEF, aunque su trayectoria había sido hasta entonces un ascenso paciente.

Tras completar su etapa formativa en el Cerdanyola, fue reclutado por el UE Sabadell Nord, donde debutó en Primera Catalana, categoría en la que continuó después con el Rubí. Allí firmó una excelente temporada 2022-23, con 28 partidos y diez goles, una cifra que le abrió las puertas del CE Sabadell, con la idea inicial de reforzar al filial en la Lliga Elit. Sin embargo, su rendimiento superó todas las expectativas y acabó dando el salto al primer equipo, inmerso en la lucha por la permanencia en Primera RFEF.

Marru disputó 24 encuentros, ocho de ellos como titular, aunque no pudo evitar el descenso. El conjunto arlequinado regresó a Primera esta campaña tras superar al UCAM Murcia en el playoff, pero el extremo ya había emprendido un nuevo rumbo. Se marchó al San Fernando, donde vivió una experiencia complicada en un equipo que no logró la salvación.

En el Bergantiños le ha ido mejor desde el primer día. En el debut marcó en el empate ante el Salamanca UDS (2-2), y después vio puerta también en la derrota ante el Real Ávila (2-1). Su inicio, más que prometedor, se confirmó en la tercera fecha, cuando el conjunto carballés estrenó su casillero de victorias ante todo un Numancia (3-1) con un doblete suyo.

Solo se quedó sin marcar ante el Marino de Luanco (jornada 4) y el Coruxo (jornada 6). En las demás —Valladolid Promesas (1-0), Burgos Promesas (4-2) y Rayo Cantabria (1-2)— volvió a ver puerta, contribuyendo de forma directa al gran momento del Bergantiños.

Una receta conocida

El fichaje de Marru tiene paralelismos con los de Álex Pachón y Lucas Antañón, dos atacantes que marcaron nueve goles el curso pasado y contribuyeron a la permanencia del Bergan. Pachón tampoco venía de un curso especialmente brillante en Segunda Federación: había disputado 28 partidos (quince como titular) y anotado dos goles en un Manresa que terminó penúltimo y perdió la categoría.

Pero fue llegar a Carballo y encontrar su sitio. Participó en 33 de los 34 partidos de Liga —además de la eliminatoria copera ante el Marbella— y con nueve goles firmó su mejor registro como profesional, superando los ocho que había logrado con el filial de la UD Las Palmas en la 2021-22.

En el Bergantiños sabían lo que tenían entre manos: un jugador con pasado en la cantera del Girona, y con debut en Primera y Segunda División, además de una amplia experiencia en Segunda B / Segunda RFEF en equipos como Peralada, Andorra, Prat o Recreativo Granada. Su gran nivel en As Eiroas le sirvió para dar el salto a Unionistas de Salamanca, donde milita en Primera Federación. De momento ha disputado ocho encuentros —tres como titular— y todavía busca su primer gol.

Algo distinta fue la contratación de Lucas Antañón, aunque también respondió a una apuesta del director deportivo Darío Cotelo. El extremo vigués llegaba tras una temporada 2023-24 dividida entre el Gran Peña (Celta C) y el Celta Fortuna. Con el segundo filial había firmado cinco goles en 692 minutos, y con el equipo de Primera Federación participó en quince partidos, solo uno desde el inicio.

Optó por dar un paso intermedio y fichó por el Bergantiños, donde fue capaz de marcar nueve dianas y terminar la campaña al nivel de Pachón. La mayoría llegaron en la primera vuelta, lo que despertó el interés del Marbella, de Primera Federación, aunque finalmente completó la temporada en As Eiroas.

Este curso ha emprendido un nuevo reto con el Real Oviedo Vetusta, con el que marcha segundo en la misma Liga. Aun así, no está gozando del protagonismo que esperaba: ha tenido una titularidad y cuatro apariciones como revulsivo.