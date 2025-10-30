Las claves del muro de la Victoria: tres goles en ocho partidos

Miguel Mandayo se adelanta a un rival ante la atenta mirada de su hermano Iván CARLOTA BLANCO

Marcarle un gol al Victoria es toda una odisea. Tras ocho jornadas del grupo 1 de Preferente, categoría a la que han regresado tras un año en la división inferior, el equipo coruñés marcha en cuarta posición (zona de playoff de ascenso a Tercera Federación) y presenta unos números defensivos excelentes. Tres goles en contra. Menos de uno cada dos choques.

Una estadística que tiene cinco claves que desgranamos a continuación. Para empezar, con un uno por uno de los porteros y defensas en el que colabora el entrenador Miguel Taibo.

1) Calidad individual

PORTEROS

Damián Seijoso (1986)

Minutos: 540. Goles en contra con él en el campo: 2.

Este guardameta con experiencia en Segunda B y Tercera División vive una segunda juventud en este inicio de temporada. Lleva cinco porterías a cero y solo O Val fue quien de batirle. “Un ejemplo y leyenda. Fuimos compañeros en su día y cada día aprendo de él. Me alegro muchísimo de cómo le está yendo este año. Un gato bajo palos”, resume Taibo.

Álvaro Barato (2004)

Minutos: 180. Goles en contra con él en el campo: 1.

El de Verín está teniendo menos protagonismo que el curso pasado, pero le tocó jugar el pasado domingo ante el Cultural Maniños y también cerró su portería. “Sobrio y seguro. Con margen de mejora”, comenta sobre él su entrenador.

DEFENSAS

Sergio Rodríguez (1997)

Minutos: 101. Goles en contra con él en el campo: 0.

El capitán, habitual en el lateral derecho, acaba siempre con un gran volumen de minutos. Solo estuvo fuera del club en la temporada 2017-18 para jugar en Tercera División con el Negreira. “Tiene el Victoria en su sangre y se adapta a cualquier posición de la defensa”, analiza Taibo.

Iván Mandayo (2004)

Minutos: 720. Goles en contra con él en el campo: 3.

La posición principal de este futbolista que lleva toda la vida en el Victoria está en el carril diestro, pero en este inicio está dando también un nivel excepcional en el centro del campo. “De otra categoría. Sublime”, sintetiza el técnico que ha terminado de extraer todo el potencial que se le intuía.

Adri Méndez (1998)

Minutos: 450. Goles en contra con él en el campo: 1.

El coruñés regresó al club de su vida tras una breve experiencia en el Paiosaco y está aportando sus centímetros desde la posición de central. “Nos ha dado juego aéreo, salida y experiencia”, resume Taibo, que ya le había dirigido unos partidos en el tramo final de la temporada 2023-24.

Jorge Rodríguez (1995)

Minutos: 479. Goles en contra con él en el campo: 3.

Este zaguero vive su segunda etapa en el club tras un corto paso por el Xuventude Dorneda. En su día formó parte de la cantera del Deportivo. “Central completo. Indispensable en el equipo y vestuario”, apunta su técnico.

Manuel Carballeira (2006)

Minutos: 494. Goles en contra con él en el campo: 1.

En su primer año sénior está demostrando la misma solidez que durante su trayectoria de cantera con el Victoria. Incluso aportó un tanto en el único encuentro en el que su equipo se fue de vacío. “Juega como un veterano y va a progresar mucho”, profetiza Taibo.

Kike Calzado (2005)

Minutos: 618. Goles en contra con él en el campo: 3.

Otro clásico del club que vive su segundo año como sénior y continúa su progresión. Igual que Carballeira, es un central que ha sumado ya en lo ofensivo con un gol ante el Cultural Maniños. Su entrenador lo describe así: “Sobrio, rápido, contundente y muy intenso”.

Víctor Vilamea (2000)

Minutos: 260. Goles en contra con él en el campo: 2.

Este lateral izquierdo pasó por la cantera del Victoria, pero después hizo camino en Orillamar y Ural antes de regresar el curso pasado para ayudar a devolver al equipo a Preferente. “Zurdo, potente y polivalente. Siempre suma”, valora su entrenador.

Miguel Mandayo (2001)

Minutos: 702. Goles en contra con él en el campo: 3.

El jugador más mediático del equipo es otro One Club Man como su hermano y este curso lo está pudiendo jugar casi todo. Su aportación está siendo fantástica en lo defensivo, pero también en ataque, con los dos goles del triunfo en Gallamonde ante el Miño y uno frente al Cultural Maniños. “Intensidad, derroche, gol y sentimiento de equipo”, aporta Taibo.

Miguel e Iván Mandayo, toda una vida en el Victoria Más información

2) Idea de juego clara

Unos números defensivos como estos no son nunca casualidad y tienen que ver con un plan claro desde el banquillo que el equipo interpreta a la perfección. “Nuestra idea es ser súper agresivos e intensos sin balón. Es nuestro ADN y en lo que trabajamos y creemos. En ataque no renegamos del balón, queremos tenerlo para hacer daño, no tenerlo por tener, y les dotamos de confianza y libertad para que solventen las acciones”, explica Taibo, que presenta un equipo con tres centrales y carrileros.

3) Aportación de todas las líneas

Los porteros y los zagueros están rayando a un gran nivel, pero como dice el tópico en el fútbol defienden todos. Taibo analiza lo que están aportando las cuatro líneas del equipo.

A la pregunta de en qué están brillando especialmente los guardametas, responde: “En su trabajo semanal y relación entre ellos. Se complementan a la perfección. Damián ha estado inmenso salvándonos contra Paiosaco y Burela especialmente. Álvaro también en Puebla. Nos están dando mucha tranquilidad”.

Sobre los defensas destaca también esa química: “Están muy sólidos en los duelos y eso se nota. A mayores se están entendiendo muy bien y son muy difíciles de superar”. El técnico explica que esto también sucede cuando jugadores más ofensivos como Álex Gallego tienen que aportar en uno de los carriles.

En el centro del campo está la creación, pero también la clave para que el rival no te genere demasiadas ocasiones. “En el medio es donde se mueve casi todo. No le puedo pedir lo mismo a unos que a otros, pero cuando todos entienden que sin balón tenemos que ser los mejores, la calidad después les sale”, argumenta Taibo, que no se olvida de los atacantes.

“Los delanteros son los primeros que defienden. Es indispensable su trabajo, no valoramos otra opción para poder jugar ahí a día de hoy. Lo están consiguiendo, pero pueden hacerlo con más constancia”, desmenuza, exigente.

4) Seguridad e inconformismo

Los datos del Victoria tienen especial mérito por ser en Preferente, pero no pueden pillar por sorpresa tras una temporada 2024-25 en la que solo encajaron 29 tantos en 34 partidos de la fase regular de Primera Futgal. Y también estuvieron por debajo del gol por partido (tres en cuatro), durante los playoffs de ascenso.

Un partido que el Victoria no olvidará Más información

“Si queremos seguir sumando, debe mantenerse. Si salimos de ahí, pasaremos problemas. El compromiso de todos nos hará más fuertes”, explica Taibo, que confía en la estabilidad del grupo para mantener esta actitud. “No puede perder, y no lo va a hacer, la unión y el sentimiento de familia. Son un grupo humano increíble y eso es lo más importante”, asegura.

Todo ello sin perder nunca la intención de que el equipo siga dando pasos adelante en aspectos como el ofensivo, donde a veces, por aquello de la manta corta que es el fútbol, no brillan tanto. “Les exigimos mucho en la fase defensiva y evidentemente con fatiga y cansancio no se piensa ni decide igual. Estamos trabajando en ello y ojalá lo sigan entendiendo así”, desea el entrenador.

5) Un tándem de mucho fútbol

Y una de las claves que suman para que el equipo siga creciendo es un refuerzo que han tenido en el cuerpo técnico. Si Taibo las vio de todos los colores en el terreno de juego, qué decir de un Santi Brandariz que colgó las botas en 2024 con el San Tirso a los 44 años.

El jugador de 44 años que tendrá en el estadio de Riazor su final soñado Más información

“Es una nueva experiencia que me vino así sin contar, tras la insistencia de Taibo y aprovechando que soy el tío de Óscar (de Castro). Está siendo más exigente de lo que pensaba. Si ya valoraba mucho el trabajo de todos los entrenadores que tuve, ahora mucho más, porque veo lo que se sufre desde fuera y el tiempo que hay que dedicarle si quieres que salgan las cosas bien”, explica Santi sobre su nueva aventura.

“Estoy intentando aportar mi experiencia y mi forma de ver el fútbol, tal y como lo veía cuando era jugador. Eso es con intensidad en defensa e imaginación y libertad en ataque, siempre con el grado de pasión que tengo yo. Estoy muy contento, me he encontrado con un grupo humano increíble, con el que es muy fácil adaptarse. Estoy muy feliz de ser una 'cebra' más”, añade.