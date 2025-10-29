Jorge Pereiro (Meicende): “El fútbol no se basa solo en jugar en la categoría más alta"

Jorge Pereiro, durante un partido con el Sporting Meicende @kaatya.png

La temporada del Sporting Meicende pinta bien por sus refuerzos, pero también por lo que ya tenía. En ese grupo aparece Jorge Pereiro (Sada, 2005), un zurdo que acostumbra a marcar el ritmo del equipo desde su posición de pivote. Sus actuaciones del curso pasado llamaron la atención de clubes de categorías superiores, pero no dudó en quedarse. Tuvo claro que, en este momento, le convenía un año más en un club que siente como propio por su estilo y por su afición. Una decisión que su entrenador, Maikel, celebró especialmente: “Para mí, es el mejor de la liga en su puesto. Habría sido harto complicado encontrar a alguien de su nivel”.

Formado en las canteras de Rayo Sadense, Montañeros y Ural, Pereiro afronta su segundo año como sénior. Desde que llegó al Meicende se convirtió en el metrónomo del equipo, pues pese a no destacar en lo físico, es un jugador que toca fácil, sabe marcar el ritmo, protege el balón y da equilibrio al equipo. A estas características, su entrenador añade que compite muy bien en los duelos y tiene buena pegada cuando mira a portería. Un perfil que hace bromear al propio Maikel: “Me estoy arriesgando al contar estas cosas; me lo van a acabar ‘limpiando’”.

Otro de los detalles que destaca el exdeportivista es que le tiene que corregir muy poco. Y no es casualidad, pues tiene que ver con una formación muy rica en lo táctico. “Me considero un jugador inteligente, pero más que por algo innato, diría que todo es gracias a los entrenadores que he tenido. Desde mi estancia en el Rayo Sadense hasta estos dos años con Maikel, que ha sabido enseñarme cosas nuevas. Una etapa que me marcó bastante fue mi paso por el Montañeros, ya que fueron mis primeros años en el fútbol coruñés y Jairo (Arias) me ‘machacó’ tácticamente y me convirtió en un jugador más maduro”, indica Pereiro.

“Tuve también otros grandes entrenadores como Rubén (García), Pedro (Quintana) o Juan (Pérez) que me ayudaron mucho. La verdad es que esos cuatro años me aportaron mucho a nivel táctico, en la forma de colocarme en el terreno de juego, cómo presionar, qué espacios ocupar y cuándo hacerlo… Además, fue un antes y después a nivel individual, ya que hasta ese momento solía jugar de interior o extremo y ahí me empecé a formar como mediocentro defensivo”, añade.

Carácter

Jorge Pereiro respira deporte las 24 horas. Por las mañanas acude a clase para cursar el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y tres tardes a la semana entrena con el Meicende, club al que aporta su forma de jugar los domingos: “Me considero tranquilo, pero a veces la pasión tira un poco más que lo cerebral. Intento controlarla y focalizarla de una manera que me aporte cosas positivas. La considero necesaria para mostrar esa garra, ese espíritu y esas ganas de ganar. Pero a veces también es necesario estar con las pulsaciones bajas y darle pausa/calma a lo que está pasando en el campo”.

Entre sus virtudes está la polivalencia, algo que le permite adaptarse a otras posiciones como la mediapunta, sitio que ocupó el pasado domingo ante el Perlío en un 5-2 al que colaboró con un gol que sitúa a su equipo en tercera posición del grupo 1 de Primera Futgal. “No me marco el gol como objetivo, mis facetas principales son otras, pero si puedo ayudar al equipo con eso, bienvenido sea”, comenta.

Su llegada al Meicende no fue casualidad. Tras su etapa juvenil, tenía opciones en distintas categorías, pero el proyecto de Maikel le encandiló. “Tenía familia allí, por jugadores como Juanillo o Markitos, y eso sirvió de enlace para que el entrenador se pusiera en contacto conmigo. Desde la primera reunión me convenció su forma de entender el fútbol, creo que es el estilo de juego que más me beneficia”, reflexiona Pereiro, satisfecho con su elección.

“Maikel me ha aportado muchísimo la verdad, tanto a nivel táctico como a nivel técnico. Además, me ha ayudado a ganar confianza y a sacar una mejor versión de mí, gracias a que es un entrenador muy cercano con sus jugadores y a que siempre trata de ayudar y animar”, valora.

Más que un equipo

Quizá por eso, sigue ahí. “El fútbol no se basa solo en jugar en la categoría más alta. El Meicende es más que un equipo: los compañeros, el cuerpo técnico, la afición… todo suma. Disfruté muchísimo de la temporada pasada y me quedó la ‘espinita’ de conseguir el ascenso. Barajé opciones, pero la balanza se decantó hacia quedarme un año más, porque considero que es lo mejor para mí. Necesito seguir disfrutando del fútbol y con estos compañeros todo se hace mucho más fácil. Nunca dejé de confiar en el proyecto y, tras saber las incorporaciones que se iban a acometer, tenía que quedarme”, argumenta Pereiro.

No parece que se haya equivocado, pues en estos momentos su equipo ocupa posición de playoff, es el segundo más goleador y está en el grupo de los que menos encajan. Destacan especialmente las últimas goleadas (4-0, 6-0 y 5-2) en Meicende Grande ante Oza Juvenil, Carral y Perlío, respectivamente. “Nos propusimos ser fuertes en casa. El campo nos favorece para nuestro estilo: nos permite sacar el balón jugado y generar ocasiones. Ahora mismo estamos finos en las dos áreas, y eso da mucha confianza”, resume.

Y ante el nivel que están exhibiendo, humildad, pero también ambición. “Todo el vestuario confía en lo que podemos llegar a hacer. Sabemos que conseguir un ascenso en esta Liga es muy complicado, ya que te exige ser muy regular y no te puedes permitir fallos de concentración, pero aun así buscamos hacer historia otro año más y conseguir llevar al Meicende a Preferente”, apunta el dorsal ‘7’ del conjunto rojiblanco.

Pereiro habla de entrar en la historia del club de nuevo en una clara referencia a la presencia en la pasada final de la Copa de A Coruña, disputada en el estadio del Deportivo. “El camino fue impresionante, ganando a equipos como San Tirso o Carral, ante los que no éramos favoritos. Llegar a Riazor fue cumplir un sueño, el partido más emotivo que he jugado. Aunque no pudimos ganar, fue un premio para toda la gente que nos apoya”, cierra Jorge Pereiro, uno de los destacados de Primera Futgal. Un pivote sin prisa por quemar etapas.

Jorge Pereiro, en la final de la pasada Copa de A Coruña disputada en Riazor @kaatya.png