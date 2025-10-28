Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol - Modestos con talento

Diego Baldomir: "Isto non é Terceira Rexional, é o Laracha"

O dianteiro fala de orgullo por estar no equipo da súa localidade tras unha traxectoria marcada por un quiste no xeonllo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
28/10/2025 22:03
Diego Baldomir, tras marcar un gol co Laracha
Diego Baldomir, tras marcar un gol co Laracha
Neypa Fotografía

Diego Baldomir (A Laracha, 1999) é un dos estandartes do novo equipo da súa localidade natal, o Xuventude. Dianteiro de área, con capacidade para asociarse, describe ao mais puro estilo Lucas Pérez a sensación de estar no equipo que continúa o legado do desaparecido Laracha CF, co que incluso disputou uns minutos na Terceira División. 

Cal foi o teu percorrido no fútbol base? 

Comecei en benxamíns no Laracha, pero o que máis me formou foi o Bergantiños, dende alevín ata o primeiro ano de xuvenís. Despois volvín ao Laracha. 

Alí debutaches en Terceira incluso. E despois co Arteixo tamén tiveches uns minutos en Preferente. Que recordas deses partidos? 

Co Laracha tiven 20 minutos contra o Cultural Areas e co Arteixo xoguei no antigo campo de herba natural contra o Montañeros. Foron sensacións incribles. Estou moi contento por ter vivido iso e teño a esperanza de volver a estar algún día a ese nivel. 

Consideras que entón estabas no teu pico futbolístico? 

Si, posiblemente foi o meu pico. Tiven un quiste no xeonllo e houbo que operar, así que agora estou intentando recuperar o nível, pero non é o mesmo que antes. 

"Tiven un quiste no xeonllo e houbo que operar; agora trato de recuperar o nivel"

Como foi estar sen xogar entre 2020 e 2022? 

Foi duro. Non podía dobrar o xeonllo nin practicar deporte. Foron dous anos moi difíciles, de moito pensar. Pero cando me chamaron para volver, non o pensei dúas veces. Agora estou intentando recuperar pouco a pouco. 

Como viviches a chamada do Cercedense tras ese tempo sen xogar? 

Tiña amigos alí e o adestrador, Pepe Mariño animoume a volver. Foi moi bonito poder aceptar a oportunidade, porque pensaba que quizais non me quedaba fútbol por diante.

Estiveches dous anos alí, ata que chamou o novo Xuventude de Laracha. Entendo que non dubidaches en volver ao teu equipo, non?

Exacto, apenas se propuxo ilumináronseme os ollos. Xogar no equipo do meu pobo é unha ilusión enorme, unha experiencia espectacular. Isto non é Terceira Rexional, é o Laracha. 

Laracha recupera la ilusión por el fútbol

Más información

Imaxino que o plan é facer as cousas distintas que co antigo club. 

Si, exacto. Polo de agora estanse a facer as cousas moi ben. Estase confiando na xente da canteira, que igual é un pouco que faltou na anterior etapa. Somos todos do pobo e estamos todos moi ilusionado e con ganas de devolvelo a onde merece. 

Como ves o nivel da Liga e os rivais deste ano, que son todos coruñeses. 

É unha Liga moi competitiva, similar á do ano pasado. Hai equipos fortes, pero encontro máis similitudes que diferencias con respecto ao grupo do que vimos. Pode que unha sexa o tema das saídas, que íamos a campos de herba natural que estaban en peores condicións que os da Coruña, e outra a afección, que tiñan máis. 

Que xogadores da túa categoría non poden faltar nesta sección? 

Voume quedar con tres. Do Atlético Cercedense co capitán Ángel Souto e con Miguel Rico. E logo cun mítico do Larín, Pablo Montes Balbís, que ten que saír antes ou despois.

Aritz Zabala posa con la sudadera del Ciudad Jardín

Aritz Zabala: "Tras llegar a Preferente lo iba a dejar ahí, pero el proyecto del Ciudad Jardín me convenció"

Más información

Te puede interesar

Un instante del Ourense - Oviedo en O Couto

Estrella Galicia se convierte en patrocinador de la Copa del Rey para esta temporada y la siguiente
Sergio Baltar
Villares y Mella (en primer plano), durante un partido en Riazor

Las dos caras del Dépor no ocultan que el objetivo sigue a tiro
Eder Pereira
Bebeto, junto a un mural dedicado a él

Bebeto presentará a finales de noviembre en A Coruña su biografía autorizada
Zeltia Regueiro
El Zaragoza encajó en Gijón su séptima derrota en once jornadas

El peor Zaragoza de Segunda espera al Deportivo
Israel Zautúa / Eder Pereira