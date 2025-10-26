Resumen de la jornada | Ural y Torre igualan en un partido con alternativas (2-2)

Imagen del Ural Español - Torre disputado en A Grela QUINTANA

No cede el Sporting Cambre, que salió vencedor de un carrusel de goles ante el Sporting Coruñés. Le siguen en la tabla el Carral y el Meicende, ganadores de sus partidos en esta octava jornada.

Ural Español 2-2 Torre

Le está costando ganar en los últimos partidos al Torre, que al menos sumó y es sexto en la tabla. Los visitantes se adelantaron por medio de Hugo Costoya, respondió Luca Penas por partida doble y Jean Franco puso el 2-2 de penalti.

Sporting Coruñés 3-4 Sporting Cambre

El conjunto cambrés sigue líder con cuatro puntos de ventaja tras un partido loco decidido en el minuto 88 con un gol de Bruno González. Compitió bien el Sporting Coruñés, que llegó a ir ganando 3-2, pero se mantiene en penúltima posición.

Galicia Mugardos 1-2 Carral

A la estela del Cambre está el Carral, que logró un meritorio triunfo en Mugardos. Todos los goles fueron de penalti, pero decidió el de Rubén Sande.

Sporting Meicende 5-2 Perlío

Tercero es el Meicende, que volvió a golear como local. Sus tantos estuvieron muy repartidos: Isay, Alexito, Jorge Pereiro, Enzo y Hugo Rodríguez.

Olímpico 3-1 Eume

En cuarta posició está un Olímpico que rompió una racha de un punto de doce. Para los de Vilaboa marcaron Iannotti, Alexis y Abel Garrido.

As Pontes 0-4 Cedeira

Continúa el calvario de As Pontes, que cayó de forma muy contundente en O Poboado ante un Cedeira que es quinto.

Orillamar 4-0 Oza Juvenil

Empieza a carburar el Orilla de Dani Casal, que fue quien de llevarse el derbi coruñés con goles de Sergio Busto, Diego, Iván y Zalo Piñeiro.

Meirás 4-1 Marte

Contundente derrota de un Marte que pierde cuatro posiciones y ahora es décimo.

Relámpago 2-2 Imperátor

El Imperátor sigue en puestos de descenso, pero rescató un punto en el añadido por medio de Brais González.