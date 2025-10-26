Resumen de la jornada | Insuficiente empate entre Paiosaco y Betanzos (0-0)

David González, del Paiosaco, y Couce, del Betanzos, en un lance del juego RAÚL LÓPEZ

La octava jornada del grupo 1 de Preferente dejó buen sabor de boca al Órdenes, que sigue líder, y a Sofán y Victoria, que suben al tercer y cuarto puesto respectivamente. El San Tirso sigue en puestos de playoff, pero cayó por segunda semana seguida; mientras que Paiosaco y Betanzos firmaron unas insuficientes tablas.

Paiosaco 0-0 Betanzos

Dos de los equipos potentes de la Liga se enfrentaron en A Porta Santa con la clara intención de dar un golpe sobre la mesa tras un dubitativo inicio de curso. Y el encuentro dejó un empate sin goles que aumenta las preocupaciones de unos y otros. El conjunto local se queda en puestos de descenso (15º con 7 puntos), mientras que los visitantes son novenos con dos unidades más, lejos de la zona de playoff.

En el partido salió mejor plantado el Betanzos, que jugó en campo contrario durante una primera mitad en la que se acercó varias veces, aunque sin grandes ocasiones de peligro.

Tras el descanso reaccionó bien el Paiosaco, que en el primer cuarto de hora amenazó con un tiro desde la frontal que sacó bien el portero Jesús. Poco a poco el Betanzos volvió a equilibrar el duelo, hasta que en el tramo final amenazó por córners y con sendas ocasiones de Piquero y Jon, pero no logró batir al guardameta Dani Moreno.

Sigüeiro 1-3 Órdenes

Para quien siguen siendo días felices es para el Órdenes, líder con cuatro puntos de ventaja. Un gol tras córner de Álex y otro de Ivi, después de una buena combinación, puso tierra de por medio para el cuadro visitante, que sufrió a balón parado y respiró en el añadido al aprovechar Corbelle la subida del portero a rematar.

Dubra 0-1 Sofán

La fiabilidad del Sofán quedó patente en el Juan Baleato, donde el equipo de Pablo Torreira no falló ante el cuadro que cierra la clasificación en estos momentos. Y eso que el equipo no empezó del todo bien y se mostró algo impreciso en los primeros 45 minutos, donde hubo pocas ocasiones. Pero la versión fue mejor tras el descanso y, en una falta lateral, Iraitz aprovechó una segunda jugada para empalar y poner el definitivo 0-1. A partir de ahí pudo y debió sentenciar el Sofán, pero no hubo más goles.

San Tirso 1-2 Lalín

Un gol de penalti de Denis en un tramo final de asedio local no fue suficiente para evitar la derrota de los de O Monte, que caen a la quinta posición. Martín López y Eloy fueron claves para el Lalín con sus tantos.

Victoria 4-0 Cultural Maniños

Dos goles en rechaces de saques de banda (de Miguel Mandayo y Pichu) encarrilaron el partido para un Victoria que sentenció en la segunda mitad por medio del propio Pichu, con un remate al palo corto, y Calzado a la salida de un córner. Un triunfo contundente que les pone cuartos y que tuvo dedicatoria especial, pues se guardó un minuto de silencio en memoria de la madre del delantero Óscar de Castro, titular en el encuentro.