El Bergantiños derrota al Rayo Cantabria y firma un pleno de triunfos en octubre (1-2)

Marru, atacante del Bergantiños, celebra su gol ADRIEL SIERRA

Elías Fernández - ADG

Sigue intratable el Bergantiños. Con los goles de Marru y Darío, uno en cada parte, firmó el cuarto triunfo consecutivo tras superar a domicilio al Rayo Cantabria en una franja horaria coincidente, durante muchos minutos, con el clásico.

Precisamente los autores de los tantos de la victoria fueron las novedades en el once inicial dispuesto por Simón Lamas en el césped de La Planchada.

El encuentro comenzó con la iniciativa de un Rayo Cantabria que buscaba romper, de una vez por todas, su racha negativa de seis jornadas sin paladear la victoria, extendida a siete tras verse superado por el conjunto rojillo.

Los diez primeros minutos fueron de claro dominio del equipo verdiblanco, pero fue el Bergan, el que hizo diana en su primera aproximación al área rival. Se cumplía el minuto once cuando una interceptación en la salida de balón desde atrás de la zaga local terminó con la asistencia de Iago Novo hacia Marru, quien, desde la frontal del área, soltó un derechazo ajustado al palo con el que superó la estirada de Laro, el portero del equipo rayista. Es el séptimo tanto del curso en Liga del jugador barcelonés, convertido en la auténtica revelación del grupo 1 de Segunda Federación.

El gol dio alas al elenco de Simón Lamas, que pasó a controlar el ritmo del encuentro a su antojo, con una presión en bloque alto, comandada por Iago Novo y Darío, que dio sus frutos al recuperar rápidamente la posesión del balón. Tass, un muro junto a Diego en el centro del campo, por el que no se colaba un solo envío en largo del conjunto santanderino, no solamente se conformó con destruir el juego local, sino que se animó también a llegar al área rival. Suyos fueron un disparo lejano que se marchó alto en el minuto 33 y, un par de minutos después, un remate de cabeza en el segundo palo que detuvo Laro tras un gran centro de Darío desde el vértice del área en el 35.

El partido parecía bajo control del equipo carballés hasta que, en los compases finales del primer tiempo, Izan rozó el gol del empate con un disparo desde el interior del área que se perdió junto a la meta defendida por Santi Canedo.

Fue el aviso de lo que estaba a punto de llegar un minuto después. Un sorpresivo disparo lejano de Adrián Argos se coló por la misma escuadra de la portería de un Santi Canedo que nada pudo hacer, pese a su estirada, para evitar el gol del empate. Instantes después finalizó el primer tiempo, de claro color del conjunto rojillo, al que le sobró un minuto para retirarse al intermedio con ventaja en el marcador.

A la primera

En la reanudación del choque, y al igual que aconteció en la primera mitad, el Rayo Cantabria, espoleado con el gol psicológico de Adrián Argos, pasó a llevar de nuevo el mando del encuentro y merodeó las inmediaciones del área del Bergantiños. Y al igual que había sucedido en el primer tiempo, el conjunto de Simón Lamas hizo diana en su primera presencia en el área local y volvió a adelantarse en el marcador en el minuto 60. De nuevo con Marru como protagonista, pero esta vez de asistente, encargado de servir un envío en profundidad a Darío, que superó a Laro con un sutil toque para establecer el 1-2, que ya fue definitivo.

El Bergan volvió a adueñarse del balón y asustó de nuevo al filial racinguista seis minutos después, con un tiro desde el vértice del área de Koke que buscaba la escuadra, pero ante el que respondió Laro con una gran intervención para evitar el 1-3.

Ezequiel Loza se vio obligado a arriesgar con los cambios y dio entrada a Rodri para acompañar en la punta de ataque a Baldrich. Por su parte, Simón Lamas tardó bastante en realizar la primera sustitución del partido, que llegó en el minuto 79, con la entrada de Barck por Koke. Suyo precisamente fue un disparo lejano, nada más ingresar al campo, que obligó a intervenir al guardameta local.

Iago Novo, otro de los destacados del cuadro carballés, demostró la inmensa calidad que atesora en sus botas, con unos controles y unas conducciones de balón dignas de un jugador de superior categoría.

El esfuerzo realizado comenzó a pasar factura a la escuadra rojilla, con un Diego acalambrado, que tuvo que ceder su puesto a Pablo Rubal en el minuto 88.

El Bergan supo sufrir para aguantar las embestidas de un Rayo Cantabria que comenzó a colgar balones al área, bien defendidos por el equipo rojillo para asegurar la cuarta victoria consecutiva, en una serie magnífica que le ha permitido sumar 16 de los últimos 18 puntos en liza, y situarse a solamente dos del Fabril, líder del grupo.

