Doble alegría para el Montañeros

Un instante del Montañeros-Val Miñor en A Grela Quintana

Volvió a la senda de la victoria el primer equipo Montañeros tras caer la semana pasada contra el Racing Villalbés. El equipo de Jairo Arias superó al Noia (1-3). Se adelantaron los coruñeses a los diez minutos de juego con un cabezazo de Longueira, pero igualó Constenla desde los once metros antes del descanso. En la segunda parte, Juan De Dora y Pape convirtieron dos penaltis para lograr el triunfo morado.

Necesitaba ganar el Montañeros Juvenil para alejarse de la zona baja de la clasificación ante un Val Miñor con el mismo objetivo. El cuadro coruñés llegaba al duelo sin delanteros y con las bajas de Javi Paz y Bruno por lesión, así como las de Xoel Vilariño y Hugo Sánchez por sanción.

Para colmo, el encuentro no empezó de la mejor manera para la escuadra dirigida por Borja Guerreiro y, cumplido el primer cuarto de hora, el Val Miñor tomó la delantera. Joel Rodríguez hizo la diana para hurgar más en la herida del Monta, que veía como el tiempo corría a favor de su rival.

Tras el descanso, la escuadra herculina salió dispuesta a remontar y Eli Flores devolvió las tablas al marcador en el minuto 59. Sería el primer paso para conseguir los tres puntos. Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate final, Aketx hizo el gol de la victoria (1-2) sobre la bocina. El Montañeros sumó así su segundo triunfo y se coloca en la mitad de la tabla con siete puntos.