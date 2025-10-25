Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Montañeros visita Noia para intentar recuperar los buenos resultados

Los coruñeses vienen de caer en casa por 0-4 contra el Racing Villalbés

Raúl Ameneiro
25/10/2025 14:52
Una acción del Montañeros-Racing Villalbés
Carlota Blanco

Tras caer de forma contundente la semana pasada en Visma contra el Racing Villalbés (0-4), el Montañeros visita este sábado el Julio Mato con la esperanza de recuperar las buenas sensaciones y los buenos resultados.

El Noia llega al partido después de haber perdido sus dos últimos encuentros. El más reciente la jornada pasada en A Lomba contra el Arosa por un contundente 5-2. Un resultado engañoso, ya que dos de los goles arlequinados llegaron en el tiempo de descuento, al que se llegó con 3-2 en el marcador. El equipo de Alberto Mariano ocupa el puesto 13 en la tabla con siete puntos, uno por encima del descenso y dos por debajo del Montañeros.

Juan de Dora, delantero del Montañeros, dispara muy forzado por la oposición de un rival

Golpe de realidad para el Montañeros (0-4)

Más información

Para el partido de esta tarde, Jairo Arias, entrenador del Monta, no podrá contar con Real, que tiene molestias en una muñeca, Alonzo, con una microrrotura en el cuádriceps, ni con Sito Pais, baja de larga duración. Sin embargo, el técnico asturiano recupera para este encuentro a tres jugadores clave en sus esquemas como son Achore, Jorge Otero y Nano Varela.

"La clave es jugar tranquilos, hacer lo que sabemos hacer y pensar en el porcentaje de riesgo/beneficio que tienen determinadas acciones para así competir mejor", analiza Jairo. A partir de las 19.00 horas en el Julio Mato, Noia y Montañeros buscarán regresar a la senda de la victoria en la jornada 8 de Tercera Federación.

