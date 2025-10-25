El Atlético Arteixo confía en sí mismo para tumbar al Arosa

Un jugada del Atlético Arteixo-Racing Villalbés Germán Barreiros

El inicio de temporada del Atlético Arteixo está siendo, cuanto menos, irregular. El equipo de Posi suma siete puntos en siete jornadas, uno más que los equipos que marcan los puestos de descenso. Tras golear al Gran Peña en la primera jornada, no volvieron a ganar hasta la jornada seis en el Julio Mato con un 2-3 al Noia. La semana pasada volvieron a caer en su segunda salida consecutiva por 1-0 contra el Viveiro.

Este sábado (18.00 horas en el Ponte dos Brozos) reciben a uno de los pesos pesados de la categoría como es el Arosa de Gonzalo Fernández, segundo con catorce puntos y tan solo una derrota en lo que va de temporada. “Jugamos contra uno de los dos favoritos al ascenso, los que tienen esa etiqueta son el Compostela y el Arosa, pero nosotros creemos que podemos competir y ganar perfectamente porque tenemos nivel y capacidad para hacerlo”, afirma Posi, entrenador del Atlético Arteixo. El técnico no podrá contar con Chucas, Lama, Hevia, ni Agulló y tiene la duda de Otero, pero recupera a Raúl Melo.

Por su parte, Gonzalo Fernández tiene las bajas de Martín Diz, Mario García y Tapha para el partido. El Arosa viene de ganar por 5-2 al Noia, un resultado engañoso, ya que los dos últimos goles arlequinados llegaron en el tiempo de descuento. La semana anterior había llegado la primera, y hasta el momento única, derrota de la temporada del equipo arousano, que cayó por 3-1 con el Racing Villalbés.

“Creo que somos dos equipos que tenemos una idea relativamente parecida de ser protagonistas en el partido a través del balón y el que consiga imponerse se lo va a llevar. Seguramente una de las claves va a ser quitarles el balón y tenerlo nosotros, ser verticales en el último tercio y estar muy atentos a las vigilancias porque ellos te pueden hacer daño en cualquier salida con espacios. Partido muy complicado, pero convencido de que podemos y de que lo vamos a sacar”, sentencia Posi.