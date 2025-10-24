Duelo de necesidad en A Grela para Silva y Juventud de Cambados

Una acción del Silva-Barco de la jornada 6 en A Grela Quintana

Duelo de la zona baja de la clasificación esta tarde en A Grela. El Silva recibe a un recién ascendido como es el Juventud de Cambados en busca de abandonar el farolillo rojo y sumar su segunda victoria de la temporada.

Para ello, Noé López, técnico silvista, no podrá contar con Brais Lema por sanción, ni con Pablo Rubio, Álex Ares y Uriel por lesión. Enfrente estará un Cambados que no ha sido capaz de sumar muchos puntos más que los coruñeses, tan solo seis en total, y que se libra de las posiciones de descenso por la diferencia de goles.

“Creo que el Cambados es un equipo que defiende muy bien y recibe pocos goles. Como todos los partidos de A Grela, va a ser disputado, con muchos duelos, mucho balón parado, mucho contacto... A partir de ahí, sin prisas, tenemos que ir a por el partido sin dejar de tener en cuenta que ellos transicionan muy bien y que tienen gente muy rápida arriba”, analiza Noé López sobre su rival de esta tarde.

A pesar de su posición en la tabla, el Cambados no ha empezado mal la temporada, con una victoria y tres empates. Además, es uno de los equipos menos goleados de la categoría, con tan solo cinco tantos recibidos, el segundo mejor dato junto con el Boiro, su verdugo de la semana pasada. Más dificultades encuentran en la parcela ofensiva, donde solo han sido capaces de marcar cuatro goles en las siete jornadas que han disputado. Un dato que tan solo empeora precisamente el Silva, con tres tantos anotados hasta el momento.

El equipo coruñés, por su parte, no está viviendo su mejor inicio de temporada en Tercera. Cinco derrotas y tan solo un empate y otra victoria en lo que va de temporada con malas sensaciones. La nota positiva es que esos cuatro puntos han llegado en los últimos cuatro encuentros, en ambas ocasiones actuando como local. El Silva se volverá a encomendar a su fortín de A Grela para intentar puntuar de nuevo, a ser posible de tres en tres. “Como casi siempre en A Grela, el equipo que se ponga por delante tiene mucho ganado. Sin la prisa de la necesidad que tenemos de sumar de tres, tenemos que tener la tranquilidad de ser ofensivos, pero sin descuidar sus contraataques, ni cometer errores groseros. A partir de ahí, cualquier detalle en A Grela puede condicionar el partido”, afirma Noé.

“Aunque no ha sido un buen inicio de temporada, los jugadores son conscientes de que esto cambia cada semana. Las distancias aún son cortas y están con la confianza y mentalidad de encadenar dos o tres buenos resultados para ir creciendo tanto en puntos como en la confianza en ellos mismos”, sentenció el entrenador silvista.