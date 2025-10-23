Presencia de Montañeros y Arteixo en la nueva prueba de la selección gallega UEFA

Juan de Dora conduce el balón durante el Montañeros - Racing Villalbés CARLOTA BLANCO

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) anunció a través de sus redes sociales la lista de convocados de la selección gallega UEFA, formada por jugadores de Tercera Federación, para un entrenamiento preparatorio. En la cita, concertada para el próximo martes a las 17.00 horas en Gallamonde (Miño), repiten solo once de los 25 que fueron citados para la sesión de hace un par de semanas, por lo que el técnico Manolo García sigue probando en busca del mejor equipo posible.

Vuelve a haber presencia de jugadores del Montañeros, con el lateral izquierdo Pedro Barbolla, el centrocampista Álex Suárez y el delantero Juan de Dora; así como del Arteixo, que estará representado por su portero Carlos García.

Esta nueva sesión de entrenamiento servirá para preparar la primera fase de la Copa de Regiones, en la que Galicia se medirá a finales del próximo mes a los combinados de Andalucía y Castilla y León.

Tres jugadores del Montañeros, convocados por la selección gallega UEFA Más información

La citación íntregra es la siguiente: Antón Pérez (Céltiga), Isra (Estradense), Carlos García (Arteixo); Diego Piña (Alondras), Lucas Camba (Alondras), Lombao (Arosa), Álex Suárez (Montañeros), Juan de Dora (Montañeros), Barbolla (Montañeros), Diego Enjamio (Boiro), Facu Moreyra (Boiro), Yosi (Boiro), Adrián González (Noia), Rachu (Noia), Xabi (Noia), Noel (Barco), Ander Bellido (Estradense), Brais Vidal (Estradense), Óscar López (Estradense), André (Gran Peña), Noel (Juventud Cambados), Make (Racing Villalbés), Cadra (Racing Villalbés), Pablo Trigo (Racing Villalbés) y Juan Cambón (Somozas).