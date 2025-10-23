Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Presencia de Montañeros y Arteixo en la nueva prueba de la selección gallega UEFA

Barbolla, Álex Suárez, Juan de Dora y Carlos García entran en la lista de Manolo García para el entrenamiento del próximo martes en Miño

Santi Mendoza
Santi Mendoza
23/10/2025 19:26
Juan de Dora conduce el balón durante el Montañeros - Racing Villalbés
Juan de Dora conduce el balón durante el Montañeros - Racing Villalbés
CARLOTA BLANCO

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) anunció a través de sus redes sociales la lista de convocados de la selección gallega UEFA, formada por jugadores de Tercera Federación, para un entrenamiento preparatorio. En la cita, concertada para el próximo martes a las 17.00 horas en Gallamonde (Miño), repiten solo once de los 25 que fueron citados para la sesión de hace un par de semanas, por lo que el técnico Manolo García sigue probando en busca del mejor equipo posible. 

Vuelve a haber presencia de jugadores del Montañeros, con el lateral izquierdo Pedro Barbolla, el centrocampista Álex Suárez y el delantero Juan de Dora; así como del Arteixo, que estará representado por su portero Carlos García.

Esta nueva sesión de entrenamiento servirá para preparar la primera fase de la Copa de Regiones, en la que Galicia se medirá a finales del próximo mes a los combinados de Andalucía y Castilla y León.

El portero Marcos Moreno hace una parada bajo la atenta mirada del dorsal 4 Unai Peón, otro de los citados

Tres jugadores del Montañeros, convocados por la selección gallega UEFA

Más información

La citación íntregra es la siguiente: Antón Pérez (Céltiga), Isra (Estradense), Carlos García (Arteixo); Diego Piña (Alondras), Lucas Camba (Alondras), Lombao (Arosa), Álex Suárez (Montañeros), Juan de Dora (Montañeros), Barbolla (Montañeros), Diego Enjamio (Boiro), Facu Moreyra (Boiro), Yosi (Boiro), Adrián González (Noia), Rachu (Noia), Xabi (Noia), Noel (Barco), Ander Bellido (Estradense), Brais Vidal (Estradense), Óscar López (Estradense), André (Gran Peña), Noel (Juventud Cambados), Make (Racing Villalbés), Cadra (Racing Villalbés), Pablo Trigo (Racing Villalbés) y Juan Cambón (Somozas).

Lista de convocados por el seleccionador Manolo García
Lista de convocados por el seleccionador Manolo García
RFGF

Te puede interesar

Una delegación del CRAT y el director de la Residencia Rialta posan durante la presentación oficial del XV coruñés

El CRAT apunta alto con una mezcla de veteranas y jóvenes
Redacción
Dídac Cuevas, en el duelo liguero en Menorca

Cuevas sigue la senda de Thompkins... y Uzal
Chaly Novo
Santo Aldama defendiendo en el partido contra los Pelicans

Flojo inicio de Aldama, KO de los Nets y sin minutos Hugo González
Redacción | Efe
Mario Hermo en Copa de Campeones Juvenil

El efecto dominó que abre la puerta de los minutos a Mario Hermo
Bea Arrizado