El Silva busca combatir su falta de gol con el fichaje de Álex Pérez

“Tras el día del Boiro, en el que tuvimos otra vez ocasiones, miramos a ver si había algo que nos ayudara de cara a gol sin tener que irnos a algo que no nos diera seguridad”, explica Noé López, entrenador de un Silva que cierra la tabla del grupo 1 de Tercera Federación con cuatro puntos de 21 posibles y tan solo tres tantos a favor. Y el elegido es un clásico, Álex Pérez (A Coruña, 1992), quien se encontraba en el Torre de Primera Futgal.

Canterano del Deportivo, a donde llegó en edad Infantil tras empezar en el Calasanz, Álex fue internacional sub-16 con la selección española y llegó a ser un jugador importante en el Fabril antes de que una desafortunada lesión en el cruzado frenara su escalada. A partir de ahí desarrolló su carrera en la antigua Tercera División en el Bergantiños y en el Racing Villalbés, trayecto que finalizó por una rotura de tibia y peroné que le afectó a los nervios de la pierna y terminó dejando su pie derecho sin sensibilidad.

Ahí estuvo a punto de terminarse el fútbol para él, pero su deseo siempre fue continuar y lo intentó con Arteixo, Paiosaco y Montañeros en Preferente, sin lograr el protagonismo deseado. Fue entonces cuando apareció la opción de bajar a Segunda Autonómica bajo el paraguas del Torre, con quien desde octubre de 2023 ha marcado 42 goles en 60 partidos. Además, logró el ascenso a Primera Futgal.

“La verdad es que fue todo muy rápido. Sin esperarlo, el Silva se puso en contacto conmigo y creo que era una opción que no podía dejar pasar. Desde la última vez que estuve en Tercera han pasado varios años y siempre tuve la esperanza de volver a jugar ahí. No ha sido una decisión fácil porque estaba muy cómodo y asentado ahora mismo, pero amo el fútbol y siempre quiero más”, resume Álex.

“Voy a intentar ayudar a mis compañeros lo máximo posible con mucho trabajo y sacrificio. Y como se suele decir, aportar veteranía a los más jóvenes”, añade sonriente el delantero.

Por su parte, Noé López se muestra esperanzado con lo que le puede dar al equipo: “Es un jugador que no se tiene que adaptar, porque conoce a la plantilla, a mí, los campos, la categoría… En ritmo de juego viene de dos divisiones menos, pero buscamos un hombre que pueda aportarnos gol. Hubo predisposición por parte del Torre en dejarlo salir, él también quería y tiene un pasado en Tercera que acredita su capacidad para marcar. Creemos que si coge el ritmo, nos ayudará”.