El Victoria manda entre los recién ascendidos

Ivi Vázquez, centrocampista del Victoria, durante un partido de la temporada pasada ARCHIVO DXT

En el fútbol la suma de uno más uno no siempre da dos. Quizá por ahí se explique que el Cultural Maniños, equipo que ascendió directo en el grupo 1 de Primera Futgal, haya empezado mucho peor en Preferente que un Victoria CF que promocionó de forma mucho más apurada, tras superar dos rondas de playoff y que no le pudo vencer en los dos partidos que disputaron pasada temporada (1-2 y 1-1).

Separados por seis puntos tras siete jornadas, este domingo se verán las caras en A Grela (12.30 horas). Será un partido en el que el Victoria tratará de defender su quinta posición, que da acceso al playoff de ascenso, mientras que el conjunto fenés buscará salir del decimoquinto puesto, el primero de la zona de descenso.

El Victoria ha destacado especialmente hasta el momento por su solidez defensiva. Los de Miguel Taibo llevan tan solo tres goles en contra y cuentan con 12 puntos de 21 posibles. Arrancaron con triunfo ante el Pol (1-0), para después empatar sin goles en Paiosaco y vencer en Miño (0-2). Tras elló llegó la única derrota, en un partido ante O Val (1-2) marcado por una expulsión, pero el equipo regresó a la buena línea venciendo al Dumbría (0-2) y sumando en casa ante el Burela (0-0) y fuera frente al Puebla (1-1).

Por su parte, el Cultural Maniños tan solo ha podido ganar un partido. Fue en la tercera jornada ante el Sigüeiro (1-0), en medio de dos empates ante Cidade de Ribeira (3-3) y Dubra (0-0). Los de Adrián Martínez debutaron con derrota ante el líder Órdenes (1-3) y también cedieron en dos de sus tres últimos compromisos, ante San Tirso (0-4) y Paiosaco (1-2). En su otro encuentro, disputado en el campo del Pol, empataron sin goles.

Zona media

El resto de recién ascendidos está ubicado por ahora en la parte tranquila de la clasificación. El Burela es séptimo, el Puebla octavo y el Dumbría décimo.

Las ‘cebras’ se han enfrentado ya con empates a un Burela que ganó el grupo 3 de la pasada Primera Futgal y a un Puebla que campeonó en el grupo 5. También al Dumbría, vencedor en el grupo 2, a quien venció con goles de Benito y Dani Lagares.