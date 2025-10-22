Diez motivos para creer que esta puede ser la gran temporada del Bergantiños

Marru, máximo goleador del Bergan con seis tantos, se prepara para dar un pase ante el Burgos Promesas RAÚL LÓPEZ

Todavía no se ha cumplido el primer cuarto de competición, pero las estadísticas del Bergantiños permiten ser optimista con sus perspectivas para esta temporada. Las sensaciones son buenas y los fríos números, más allá del visible cuarto puesto en el grupo 1 de Segunda Federación, enseñan una serie de claves que hacen ver al alcance el techo histórico del club en este siglo XXI, la sexta posición del curso 2021-22. O lo que es lo mismo, disputar los playoffs de ascenso a Primera Federación.

1. Tercer equipo más goleador

Los trece tantos que lleva el Bergantiños le sitúan como el tercer equipo más anotador hasta el momento en el grupo. Tan solo los dos primeros clasificados —Deportivo Fabril y Real Oviedo Vetusta— han marcado más y con 16 están por encima de las dos dianas por partido. No ha habido ningún partido de Liga en el que los carballeses se hayan quedado sin ver puerta, algo que solo les sucedió en Copa RFEF ante el Ourense CF.

2. Anota hasta en contextos desfavorables

Dicho encuentro del torneo del K.O. llegó entre semana y tenía el suculento premio de jugar Copa del Rey ante un Primera División. Un contexto con el que es entendible que el Bergan no estuviera a su mejor nivel en el partido previo de Liga ante el Marino de Luanco. Además, el rival era el equipo que menos ha encajado en este inicio, apenas tres goles. Y uno de ellos fue de los de Simón Lamas, que convirtieron por medio de Barck y rescataron un punto.

3. Lo mejor de los delanteros está por llegar

De los trece tantos ligueros del Bergantiños, solo uno de ellos ha llegado por medio de un delantero centro, lo que sugiere una posibilidad de mejoría que permitiría dar otro salto. Isma Cerro, titular desde la segunda jornada, encontró su primera diana el pasado domingo ante el Burgos Promesas (antes había marcado un par en Copa Federación); mientras que el exfabrilista Darío Germil cuenta por ahora con su tanto en el torneo por eliminatorias.

4. Marru, a la estela de Bil Nsongo

Acostumbra el director deportivo Darío Cotelo a firmar jóvenes que rinden muy bien, como muestra que varios jugadores del curso pasado dieron el salto a Primera Federación. Uno con el que ha acertado este curso es Marru, quien llegó procedente de un San Fernando que se encontraba en una situación institucional complicada y ya lleva seis goles en Liga. Va segundo en el pichichi, un tanto por detrás de Bil Nsongo, el ‘nueve’ del líder Fabril.

5. Triunfó dos veces en inferioridad

El Bergantiños llegaba a la quinta jornada con cinco puntos de doce. Y ahí, ante el Valladolid Promesas, vio como su lateral derecho Peña se iba a la calle a los quince minutos, lo cual no impidió al equipo vencer con un gol de Marru en la segunda mitad. También salió vencedor la siguiente jornada en O Vao, donde aguantó el 0-1 en inferioridad numérica por la expulsión de Diego —Apelación le retiró luego la roja— a los 83 minutos de juego.

6. Sexto que menos encaja

Buena parte de la culpa de que los de As Eiroas estén entre los equipos que menos goles reciben, tiene que ver con esas dos jornadas en las que aguantó en inferioridad. Curiosamente fue las dos veces que Santi Canedo dejó la portería a cero, mientras que en dos ocasiones encajó un tanto (ante Numancia y Marino de Luanco) y en tres vio como el rival marcaba dos veces (frente a Salamanca UDS, Real Ávila y Burgos Promesas).

7. Salió reforzado de la Copa Federación

Un torneo por eliminatorias en medio de la semana tiene sus contraindicaciones. Y más, en la fase inicial de la temporada, pero el entrenador Simón Lamas supo gestionar bien la plantilla para competir de la mejor forma (el equipo llegó a cuartos de final) e ir metiendo a muchos jugadores en dinámica. La mejor muestra es que las rotaciones fueron constantes y, tras la eliminación, el Bergantiños lleva tres victorias consecutivas.

8. Hay varios 'intocables'

Todo equipo que está en la zona alta de la clasificación necesita tener una plantilla amplia en la que muchos jugadores estén enchufados, pero también una serie de piezas clave que lo juegan todo o prácticamente todo. Por ahora, cuatro futbolistas han estado en los siete onces iniciales de Liga: el portero Santi Canedo, el central Fito Rodríguez, el centrocampista Tass y el atacante Marru.

9. Un equipo nuevo que funciona pronto

La buena temporada pasada hizo que muchos equipos se fijaran en los mejores jugadores del Bergan. También salieron otros en busca de mayor protagonismo, por lo que la combinación obligó al club a reinventarse y componer una plantilla prácticamente nueva. Cambió también el entrenador, lo que añade dificultad a la empresa, pero el equipo ha cogido velocidad de crucero en solo dos meses de competición.

10. Mejores números que la temporada pasada

Tras lograr el ascenso, el Bergantiños tuvo un buen inicio el curso pasado. Logró diez puntos en los siete primeros partidos, merced a dos victorias, cuatro empates y una única derrota, algo que ha superado este curso por cuatro puntos. Además, la única racha de tres victorias consecutivas (serían cinco) no llegó hasta el tramo final, mientras que en esta ocasión solo ha necesitado de siete jornadas para hacerlo.