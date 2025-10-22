Aritz Zabala: "Tras llegar a Preferente lo iba a dejar ahí, pero el proyecto del Ciudad Jardín me convenció"

Aritz Zabala, durante un partido con el Ciudad Jardín CEDIDA

Aritz Zabala (Portugalete, Vizcaya, 1994) es uno de los jugadores que hacen al Ciudad Jardín candidato a ascender a Segunda Futgal. Actúa como lateral derecho y cuenta con una amplia experiencia en equipos de la ciudad, incluído un Victoria con el que llegó a jugar en Preferente.

¿Qué valoración hace del partido ante el Galicia Gaiteira?

Era un partido en el que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. El año pasado en la Leyma nos ganaron. Plantearon un bloque bajo, y como somos de los favoritos para estar arriba, los rivales nos esperan y nos tienen ganas. Los primeros minutos fueron un asedio nuestro, con cinco o seis córners seguidos, hasta que llegó el primer gol. No fue un partido fácil, porque lo pelearon, pero apenas tuvieron ocasiones. Nos fuimos 3-0 al descanso. En la segunda parte hubo una expulsión, a mí me cambiaron en el minuto 60 tras una entrada fuerte en la rodilla, y ya en los últimos minutos conseguimos matar el partido, que es lo que suele pasar en esta Liga cuando se abren los espacios.

¿Cómo fue su gol?

Es una jugada que trabajo mucho con Juan, nuestro portero, que tiene un saque muy largo. Recibe el balón, ve mi desmarque desde el lateral a la espalda de la defensa y me manda un pase plano que no logran despejar. Me quedo algo escorado ante el portero, veo el hueco por abajo y marco justo antes del descanso.

El curso pasado marcó trece tantos y este ya lleva tres pese a ser lateral derecho. ¿Cómo lo explica?

Me perdí bastantes partidos por trabajo y también por lesiones. Este mes hago 31 y se nota. El año pasado tenía más protagonismo ofensivo; venía de jugar en Preferente con el Victoria y actuaba más adelantado. Este año ayudo desde el lateral o carrilero, con una actitud más defensiva. En los minutos finales los que 'se hinchan' son los compañeros de arriba, y yo me centro en defender. Aun así, me dejan libertad para llegar al área y hacer goles. Lo importante es que el equipo funcione y reciba pocos.

¿Puede ser este el año del ascenso del Ciudad Jardín?

Somos de los favoritos. Tenemos muy buen equipo y aún nos faltan jugadores lesionados, como Bosco, Dani Hernández, Lomba o Tejada. Hay rotaciones por trabajo o lesiones, pero seguimos sacando los partidos. Con esta plantilla más completa que el año pasado, confío en que podamos estar arriba y ascender.

¿Qué le parece el nuevo proyecto de Pinto?

Me llama mucho la atención las ganas que tiene. Es muy buen amigo mío desde hace años y ha cogido el club con una ilusión enorme: quiere potenciar las categorías inferiores, vincularlo con el inglés y darles más peso en la ciudad. Estoy muy contento de pertenecer al club, liderado por él y otros. Su esfuerzo y dedicación son justo lo que necesita el fútbol modesto para crecer.

¿En qué se nota en el primer equipo?

Tampoco ha cambiado mucho. El año pasado Pinto estaba de jugador y aunque hubo fichajes, la base se mantiene. También el cuerpo técnico. La manera de trabajar y el día a día son muy similares.

¿Cuáles son las armas de este Ciudad Jardín para lograr el ascenso?

El buen ambiente, la calidad del grupo y la mezcla entre jugadores con experiencia en Primera o Preferente y gente joven. Fichajes como Tejada o Lomba, el buen nivel de Pérez en el centro, y en general un bloque que tiene que estar sí o sí arriba.

¿Y los rivales a batir?

Es una Liga con muchas sorpresas. Los favoritos están pinchando; incluso el Laracha, que fue el único que nos sacó puntos, perdió o empató con equipos de media tabla. Los nombres que más suenan son Laracha, Deportivo Ciudad o Maravillas. Es una Liga más equilibrada que la pasada, cuando Suevos y Liceo estaban por encima. Espero que no fallemos en los partidos importantes y sigamos sumando para estar arriba.

Ha pasado por muchos equipos de A Coruña. ¿A cuáles les tiene especial cariño?

He estado en muchos y me llevé grandes amigos. Le tengo cariño al Sporting Ciudad, donde estuve de pequeño y luego en Segunda y Primera Autonómica. También al Torre. Y al Ural, por las categorías inferiores. Del Victoria guardo el gran recuerdo de haber jugado en Preferente.

Estuvo entre 2018 y 2021 sin equipo. ¿Por qué y qué le motivó para volver?

Por motivos laborales viví en Santiago y Vigo. Allí jugué al fútbol sala, pero cuando volví a A Coruña tuve la oportunidad de regresar al Imperátor. Tenía ganas de volver a sentirme futbolista. Después pasé por Segunda y Primera, luego por el Victoria en Preferente, y aunque pensaba colgar las botas, me llamó mi amigo Alejandro Novo (entrenador de la temporada pasada) con un proyecto muy bonito en el Ciudad Jardín y me convenció.

Aunque fueron pocos partidos, como bien dice debutó en Preferente con el Victoria. ¿Cómo se sintió?

Fue una experiencia muy chula. Tuve una pubalgia y una fisura en la costilla, así que no lo disfruté como quería. Acabé titular en Noia, que peleaba por subir a Segunda RFEF, con la grada llena y hierba natural. Ese nivel te hace vivir el fútbol de otra manera. Siempre digo que hasta Primera Autonómica es un fútbol, y Preferente es otro deporte: el salto es grande. Estoy muy agradecido a Taibo por la oportunidad, pero por trabajo no podía seguir el ritmo de tres o cuatro entrenos más los partidos.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Le tengo cariño a Imad, que este año está en el Unión Sportiva y el pasado jugó con nosotros. Es joven, con desborde y gol, y lo está haciendo muy bien. Y también a Ignacio Novo, presidente-jugador del Santa Margarita y uno de mis mejores amigos. Con él comparto amistad desde pequeños y siempre es un placer enfrentarnos.