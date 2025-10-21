Los goles de la RFGF aportan 545€ a la investigación contra el cáncer

El Victoria marcó siete goles ante O Val en la Tercera Federación Femenina EMILIO CORTIZAS

El pasado fin de semana, los goles modestos han sido de ayuda contra el cáncer. La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) anunció que donaría un euro a la Asociación Española contra el cáncer (AECC) por cada gol marcado en ocho de sus competiciones y el montante final ha sido de 545 euros.

"Será unha maneira simbólica e emocionante de transformar cada gol nun xesto de esperanza. Con estas iniciativas, queremos implicar a todo o fútbol galego (clubes, xogadores/as, árbitros/as e afección) nunha causa común, dar visibilidade, apoio e recursos á investigación e á loita contra esta enfermidade”, explicó la RFGF, que circunscribió la idea a las categorías masculinas de Tercera Federación, Preferente Futgal y Primera Futgal; en las femeninas de Tercera Federación y Primera División Galega Arzúa-Ulloa DOP; y en Tercera Federación de fútbol sala masculino y Preferente masculino y femenino.

La categoría que más ha aportado es la Primera Futgal, donde sus seis grupos marcaron la diferencia. Un total de 180€ repartidos entre los 23, 39, 31, 30, 23 y 34 tantos que se hicieron en cada una de las Ligas. Hubo varios partidos con seis dianas, entre ellos el Oza Juvenil-As Pontes (3-3) y el Imperátor-Sporting Coruñés (1-5).

También fue destacada la aportación de la Preferente masculina de fútbol sala, donde con solo dos grupos se recaudaron 124€ (61 y 64 tantos, respectivamente). El partido que más aportó fue el Hércules-Lemos (11-1), donde se registraron doce goles.

Quien también aportó su granito de arena fue el Victoria CF, que anotó siete goles en el campo de O Val en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Tercera Federación Femenina.

Cabe reseñar que esta es una de las iniciativas que ha puesto en marcha el ente federativo para este mes de octubre, en el que también tiene hasta el día 31 una camiseta a la venta en la tienda online, de la que el 100% de los beneficios irán destinados a la AECC.