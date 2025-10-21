El primer hat trick del Victoria en la nueva Tercera RFEF lleva el sello de Sofía Rodríguez

Sofía Rodríguez busca un envío en largo durante el partido ante O Val EMILIO CORTIZAS

Tras empezar en el equipo de su localidad y pasar luego al Orzán, Sofía Rodríguez (Cambre, 2009) ha llegado al Victoria CF con la idea de seguir creciendo en Tercera Federación. Su primer gran partido llegó en la quinta jornada, con un hat trick ante O Val (0-7) que la convierte en la primera jugadora del equipo en firmar tres goles con el nuevo formato autonómico.

“Muy bien, me gustan los goles. Son participación de todo el equipo y me cayeron a mí como les podían haber caído a otras compañeras”, explica con humildad. Cascón y Nuria, con sendos dobletes, completaron la goleada.

Goleada del Victoria para subir a la cuarta posición (0-7) Más información

“En uno recorté a la defensa y tiré desde fuera porque vi que la portera estaba adelantada. En el segundo me fui entre las dos centrales y encaré en un mano a mano, y en el tercero intercepté un pase al medio de las defensas y tiré”, describe Sofía, que entiende que son goles que la definen como jugadora. “Tiendo mucho a girar sobre mí misma, que es lo que pasó en los dos primeros goles”, rememora.

Cuestionada por su demarcación favorita, señala la de segunda punta. “Puedo interpretar espacios o estar en el área, pero quizá lo que mejor se me da es tener a otra delantera que tire el desmarque y yo le pueda dar el pase”, apunta.

Objetivos

En cuanto a sus metas para la temporada, es clara: “Como todas las jugadoras, quiero volverme mejor. Creo que aquí puedo aprender un montón. Todas queremos ganar la Liga y eso es a por lo que vamos”, enfatiza. El Victoria es cuarto y ya solo tiene por delante a Friol, Bergantiños y As Celtas B.

Por su edad no pudo participar en la antigua Tercera Federación, en la que el equipo coruñés se medía a conjuntos de Asturias o Castilla y León, pero rompe una lanza a favor de la actual: “A lo mejor la anterior era un poco más competitiva, pero esta también es exigente; hay que estar atentas todo el rato. Cualquier jugadora te la puede liar y no hay que confiarse”.

Sobre su técnico, Javi Angeriz, tiene muy buenas palabras: “Muy bien. Es un buen entrenador, nos da mucha intensidad, entrenamos siempre a tope. Me gusta un montón cómo trabaja”.

El Orzán y los saltos

Sofía cuenta su paso por el Orzán, dentro de la estructura de cantera del Deportivo. “Mis recuerdos son muy buenos, sobre todo de las dos primeras temporadas. Luego entrenábamos y jugábamos mucho y empecé a disfrutar un poco menos del fútbol, y por ahí viene un poco este cambio también”, reflexiona.

“Me gustaba mucho el proyecto que me propusieron. Me dijeron las ideas que tenían y me gustó el grupo. Son muy buenas niñas, todas amigas, y es fácil jugar con gente que se lleva bien. Pensé que aquí podría crecer más”, indica la delantera cambresa.

En poco más de dos años ha pasado por las dos últimas categorías de base y por Segunda y Primera Gallega sénior hasta llegar ahora a Tercera RFEF. “Muy contenta con lo rápido que estoy subiendo. Ya desde Infantil estoy jugando con sénior. Siempre me ha gustado competir”, destaca.

El salto de nivel tiene exigencias a las que se está adaptando bien: “Sobre todo es un cambio físico. Hay gente mucho mayor, con más experiencia, y te ves algo más sometida a esfuerzos, choques, tener que aguantar más…”.