Bruno y Lucas, el futuro de un Cambre líder destacado

Lo del Sporting Cambre en el grupo 1 de Primera Futgal empieza a ser serio. Cinco victorias y dos empates sitúan al equipo de Mauro García en cabeza, con más de un partido de ventaja sobre el segundo, Carral, al que aventajan en cuatro puntos. El último buen resultado llegó el pasado domingo ante el Ural Español (2-0) y ahí el protagonismo fue para dos jóvenes, Bruno González (Cambre, 2006) y Lucas Pires (Braga, Portugal, 2002), autores de los goles.

“Fue un partido muy completo. Supimos controlar bien los tiempos y aprovechar nuestras ocasiones”, valora Lucas Pires, satisfecho tras un triunfo que se suma a los logrados ante Galicia Mugardos, As Pontes, Orillamar e Imperátor. En la misma línea, Bruno González destaca el buen partido de todo el equipo: “Lo hicimos bien desde el primero al último, trabajando juntos; obviamente se pueden mejorar más cosas, pero hicimos lo importante”. Ambos coinciden en que, más allá de los tres puntos, la portería a cero refuerza el trabajo colectivo de un grupo que atraviesa un gran momento.

Y es que tan solo son seis los goles encajados por el equipo desde que echó a rodar el balón a principios de septiembre. Solo en dos ocasiones, ante Perlío y Orillamar, recibieron más de un gol; y esta es la tercera vez que el portero se va sin recoger el balón de la red.

Quienes sí marcaron fueron ellos dos ante el Ural. “Recibí un gran centro de Álex por banda y rematé. Solemos hacer esa jugada, nos entendemos muy bien”, describe Bruno, que puso el 1-0 a los 44 minutos de juego en su séptima titularidad en siete partidos. Entró desde el banquillo Pires, que necesitó poco tiempo para dejar su sello: “Fue una gran asistencia de Lucas y me fui rápido en velocidad”.

El sentimiento de familia aparece una y otra vez en sus palabras. “La unión, el compromiso de todos y las ganas de competir en cada partido” son, según Lucas, las claves del buen rendimiento. Bruno lo resume con naturalidad: “La clave del equipo es sin duda la familia que somos, cómo se acoge a los de la casa y a los nuevos; parece que llevamos jugando juntos desde que nacimos”.

Los dos jóvenes atacantes, con estilos complementarios, comparten también una misma mentalidad: poner el equipo por delante del lucimiento individual. “Me gusta jugar como delantero, pero me da igual la posición mientras pueda aportar”, explica el jugador portugués, veloz y ágil en sus acciones. Bruno, que prefiere actuar en la izquierda, pero también se maneja bien en otras posiciones del ataque, se define de la siguiente forma: “soy un jugador que busca bien los espacios, rápido y con gol”.

Ambos sienten el club como propio. “El Cambre es mi casa, el club que me ha dado la oportunidad de crecer y disfrutar del fútbol”, afirma Lucas, que llegó a A Coruña cuando tenía cinco años. “Para mí el Cambre es una familia: vas con ganas a entrenar, a jugar”, coincide Bruno, que no esconde su orgullo por vestir esta camiseta.

Canterano del Dépor

En su día tuvo el honor de enfundarse la del Deportivo cuando era Cadete, algo que nunca olvidará. “No fueron muchos partidos debido a una lesión y la poca confianza, pero obviamente fue un orgullo jugar para el equipo de tu ciudad, del cual soy socio desde que era pequeño”, se congratula.

Ambos reconocen que no esperaban tener tanto protagonismo a estas alturas, pues en principio partían con ficha del filial, pero están sabiendo aprovechar la confianza del míster y las oportunidades. “Estoy contento con el protagonismo que estoy teniendo”, admite Lucas. “No me esperaba tener tantos minutos, pero creo que los estoy aprovechando”, añade Bruno, decidido a seguir creciendo. Va por el camino, pues ya lleva cuatro goles con el sénior tras hacer 41 el curso pasado entre los juveniles y el filial.