Los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera analizan una jornada desafortunada

La séptima jornada del Grupo 1 de Tercera Federación dejó un sabor amargo en Montañeros (9º), Atlético Arteixo (14º) y Silva (18º). Sus entrenadores hacen balance de los partidos y, pese a los resultados, lanzan un mensaje optimista: confían en la dinámica del grupo y en alcanzar el objetivo común de la temporada, la permanencia.

El Montañeros cayó en Visma ante el Racing Villalbés (0-4). Un resultado que para Jairo Arias fue abultado por lo visto sobre el césped. “Es un duro castigo para lo bien que hicimos muchas cosas, pero también sirve como aprendizaje. No solo vale hacer nueve de diez cosas bien; aquí los errores, por pocos que sean, se pagan”, analiza.

“El momento del equipo no es malo. En Barbadás no nos pitaron un penalti muy claro que podría haber supuesto el 0-1 y hoy estaríamos a dos puntos del playoff, pero el fútbol es así. Más allá de los puntos actuales, que no son pocos, como grupo debemos ir más allá. Lo que hagamos y cómo lo hagamos será lo que a la larga nos dará o quitará puntos. Sigo insistiendo en trabajar para mejorar; que mañana seamos mejores que hoy es la clave”, añade el técnico.

Por último, el asturiano recuerda el objetivo y la juventud del equipo: “Tenemos que saber que nuestra meta es salvarse. No es la misma que el año pasado. Y también ser conscientes de que tenemos doce jugadores en edad sub-23 que necesitan de golpes como el de esta semana para encender la alarma que esta competición te exige”.

Silva y Arteixo

Tampoco pudo sumar el Silva, que continúa en última posición tras ceder en el campo del Boiro (1-0). Para Noé López la versión de su equipo fue tan o más buena que la semana pasada, en la que lograron la primera victoria, por lo que no deben dudar y desviarse de ese camino. “Creo que fue uno de nuestros mejores partidos. En cuanto a juego, el equipo cada jornada crece, pero obviamente tenemos déficit de puntos. Dispusimos de tres o cuatro situaciones muy claras y tras el gol los embotellamos en los últimos diez minutos, pero nos está costando mucho hacer gol”, resume.

Y por idéntico resultado perdió el Arteixo en Viveiro (1-0) cuando todo hacía indicar que iba a sumar por segunda jornada consecutiva. “Fue un partido muy complicado por las condiciones del campo. Aunque tuvimos que hacer un juego totalmente distinto al que nos gusta, nos conseguimos adaptar relativamente bien. Estaba siendo cerrado, sin ocasiones, hasta que una decisión arbitral incomprensible acabó con un penalti a favor del Viveiro”, se lamenta el entrenador Alejandro Expósito ‘Posi’.

Pese a ello, el preparador de Sada está esperanzado con lo que ve de su equipo. “Cada vez estamos mejor y eso demuestra la buena plantilla que tenemos, porque llevamos unas semanas con bajas. Seguramente el fútbol no está siendo justo con nosotros en muchos partidos, pero buscaremos con trabajo esa pizca de suerte que nos está faltando; es la única manera. Estamos tranquilos y muy confiados en que la entrega de los entrenamientos y los partidos se acabará traduciendo en muchos más puntos”, enfatiza Posi.