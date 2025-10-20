De la pólvora del Órdenes al despertar del Paiosaco: las seis claves de la jornada en Preferente

El Sofán se impuso por 3-0 al Sigüeiro en O Carral RAÚL LÓPEZ

Tras la disputa de la séptima jornada del grupo 1 de Preferente, el Órdenes es líder en solitario. Le siguen San Tirso, Negreira, Sofán y Victoria en los puestos de playoff, mientras que dos equipos que hace no mucho estaban en Tercera, Betanzos y Paiosaco, tratan de ir encontrando sensaciones. Ya llueve menos para los de A Porta Santa, que lograron en el campo del Cultural Maniños su primer triunfo del curso. A continuación, las seis claves de los partidos del domingo:

1. Un líder que va a casi tres goles por partido

Veinte tantos a favor y diez en contra. Es el balance redondo que tiene al Órdenes al frente de la clasificación de Preferente. En esta ocasión superó por 5-1 a un Cidade de Ribeira que por momentos estuvo en el partido, pero acabó goleado por un equipo que tiene recursos para construir y es letal con espacios.

2. Nueve minutos sentencian al San Tirso en uno de los campos más difíciles

La única derrota del Órdenes fue en el Jesús García Calvo de Negreira (4-2), por lo que no debe el San Tirso hacer un drama de su 4-1 en ese mismo escenario. Más aún cuando el equipo de Fabio Rodríguez mereció más en una primera mitad que acabó en empate y vio cómo un penalti y una expulsión del portero por protestar marcaban la segunda mitad.

3. El Sofán no pierde su fiabilidad

Acostumbra a responder el Sofán tras alguna pequeña mala racha (venía de una derrota y un empate) y esta vez no fue menos. Triunfo por 3-0 ante el Sigüeiro para mantenerse en unos puestos de playoff en los que ya logró acabar la temporada pasada.

4. La solidez del Victoria pudo dar aún mayor premio

No es nada fácil hacerle un gol al equipo de Miguel Taibo, que tras siete jornadas solo lleva tres en contra. El último llegó de penalti en el minuto 89 frente al Puebla, lo que impidió que las ‘cebras’ obtuvieran un nuevo triunfo. Aun así, siguen en el ‘Top 5’.

5. Continúa el atasco del Betanzos

La temporada es larga, pero el inicio del Betanzos no está siendo como se esperaba. En esta ocasión igualó en casa con el Pol en un partido en el que a los del García Hermanos les faltó un punto de claridad en ataque. Se quedan undécimos con ocho puntos.

6. Juventud y experiencia para que el Paiosaco vuelva a sonreir

Rubén Caamaño (2005), firmado esta temporada del Fisterra; y el capitán Josiño (1990) fueron los goleadores en la primera victoria del Paiosaco, que sale de esta forma de los puestos de descenso. Tras vencer en O Pote, los de Christian Gómez esperan dar un paso adelante en las próximas semanas e ir acercándose al verdadero objetivo, la zona noble.