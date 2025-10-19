Tres de tres, el objetivo del Bergantiños
El equipo carballés tendrá los puestos de playoff a tiro si logra ante el Burgos Promesas su tercer triunfo seguido
El Bergantiños no quiere que se detenga su buen momento y ante el Burgos Promesas (As Eiroas, 17.00 horas) buscará su tercer triunfo seguido en Liga. Un resultado que le pondrían a tiro de los puestos de playoff de ascenso. Enfrente tendrá un rival que viene de sumar su primer triunfo del curso ante el Atlético Astorga.
Como es habitual, el técnico Simón Lamas hizo una amplia lectura del partido y en primer lugar valoró el momento dulce que atraviesa su equipo: “Cóllenos nun bo momento a nivel de confianza, porque non é fácil gañar dous partidos seguidos nesta categoría. Foron partidos moi complicados, acabamos xogando cun menos, e servíronnos para ver a nosa capacidade de resiliencia”.
Respecto a su rival de esta jornada, destacó su potencial y su última victoria. “Temos un equipo en fronte con moito talento, como todos os filiais. Ven de Terceira e estase a adaptar á categoría, pero ten futbolistas de moito nivel, sobre todo no ofensivo. Tamén un moi bo adestrador que se adapta aos contextos. Veñen de lograr a súa primeira vitoria e de deixar a portería a cero, polo que tamén chegan nun bo momento”, apunta.
Además, señaló las fortalezas que deberán vigilar en el partido. “Son un equipo con capacidade para transitar, que no ataque posicional ten moita mobilidade e estrutura. Fixo varios goles a balón parado tamén, polo que nos vai obrigar a sacar a nosa mellor versión. Creo que estamos preparados e temos claro onde lles podemos esixir un pouco máis. O plan de partido está claro”, subraya el entrenador.
Por último, Simón Lamas se congratuló por los regresos de Darío y Keko, y que la roja de Diego fue revocada.
Alineaciones probables
Bergantiños: Santi Canedo - Amin, Fito, Keko, Sola - Tass, Pablo Rubal - Álex Pérez, Iago Novo, Marru - Isma Cerro
Burgos Promesas: Monedero - Rastrilla, Iván Martínez, Oussama Boukir, Hugo Pascual - Ethan, Jan, Lecic - Nskula, Irian, Luca Ricoy