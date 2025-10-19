Golpe de realidad para el Montañeros (0-4)

Juan de Dora, delantero del Montañeros, dispara muy forzado por la oposición de un rival CARLOTA BLANCO

Dura derrota del Montañeros ante el Racing Villalbés (0-4) en un partido donde el conjunto chairego se impuso al coruñés a base de solidez y esa experiencia que permite golpear de forma contundente en el momento justo. Dos acciones a balón parado en el ecuador del primer acto desequilibraron el choque y dos penaltis en torno al minuto 70 acabaron con cualquier opción de un cuadro local voluntarioso en su propuesta, pero falto de argumentos esta vez para hacer daño. Un golpe de realidad de lo que es enfrentarse a un equipo de Tercera que tiene como objetivo el ascenso.

Jairo Arias, técnico del Montañeros, introdujo tres cambios con respecto al empate del domingo pasado en el campo del Barbadás. Salieron del once el delantero Juan de Dora, el lateral izquierdo Óscar y el central Mauro, dejando su lugar a Pape, Pedro Barbolla y Jorge Longueira. Para este último fue su segunda titularidad del curso, la primera en un partido en el que su equipo actúa como local.

El partido comenzó con el Villalbés demostrando su empaque, apretando arriba cuando debía y esperando atrás cuando lo creía más conveniente. No amilanó eso a un Monta paciente, que trataba de progresar con buenos contactos de balón de Cano o alguna falta que era quien de forzar Pape en el cuerpeo.

Pero la igualdad inicial saltó por los aires con dos acciones a balón parado que supusieron dos goles en tres minutos. A los 24 de juego centró Herrero desde la derecha y apareció el centrocampista Javi Varela para conectar un cabezazo cruzado ante el que nada pudo hacer Marcos. Y a los 27, desde el otro perfil, un nuevo envío al área de Herrero se coló por el segundo palo sin que ni la zaga ni el portero se entendieran para despejar.

Nada estaba aún perdido con dos tercios del partido por delante, pero hasta el descanso quedó patente que el Montañeros tenía una gran montaña que escalar si quería sumar. Tenía el balón, no lo hacía mal en las combinaciones, pero a la hora de centrar o buscar algún disparo siempre aparecía algún zaguero rival para evitar que Santomé se manchara los guantes.

El Montañeros saltó a la segunda mitad con el cambio de Real por un Carreira que tenía amarilla. Eso situó a Cano por dentro durante un cuarto de hora, antes de que Jairo pasara definitivamente a jugar con doble punta con la entrada de Juan de Dora. Fueron minutos en los que el cuadro local generó algún córner y se quedó cerca de rematar en alguna acción de área. También en los que lo probó desde la frontal por medio de Unai, que en boca de gol lanzó por arriba en otra ocasión, pero en los que no acabó de llegar esa gran ocasión que hiciera dudar al Racing Villalbés.

Y todo quedó sentenciado tras una pérdida en salida que dejó vendido a Marcos ante Trigo. El portero derribó al ex del Dépor y Silva en el área y este no perdonó desde los once metros. Tampoco lo haría tres minutos después para marcar el 0-4 en un nuevo penalti cometido por Marcos tras una jugada en la que el Montañeros, tocado por la situación del partido, estaba muy desordenado.

No hubo mucha historia de ahí al final, terminando el partido con un contundente resultado que deja al equipo coruñés con nueve puntos tras siete jornadas. Pierde algunas posiciones en la tabla, pero sigue con margen con respecto al descenso.