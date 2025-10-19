Mi cuenta

O Noso Fútbol - Tercera Federación Femenina

Goleada del Victoria para subir a la cuarta posición (0-7)

Gran actuación coral del conjunto coruñés para vencer a O Val y situarse en la zona noble de la clasificación

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/10/2025 21:38
Amado, lateral derecha del Victoria CF
Amado, lateral derecha del Victoria CF
Emilio Cortizas

El Victoria CF empieza a ganar posiciones en la Tercera Federación Femenina. Y es que con su convincente triunfo ante O Val (0-7), el equipo dirigido por Javi Angeriz escala hasta la cuarta posición, solo por detrás de Bergantiños, Friol y el filial de As Celtas.

Al conjunto coruñés le costó un poco entrar en el partido. Generó ocasiones desde un primer momento, pero también vio como O Val amenazaba a través de contraataques y obligaba a intervenir a la portera Ana en una ocasión.

El inicio fue un espejismo, pues el Victoria fue creciendo a través de los goles. Entre el 25 y el 44 hizo tres —uno a balón parado y dos en jugadas combinativas— y dejó todo resuelto.

Ya en la segunda mitad, Cascón y Nuria firmaron su doblete, y Sofía acabó el partido con un ‘hat trick’.

