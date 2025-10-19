Mi cuenta

O Noso Fútbol - Tercera Federación Femenina

El Victoria busca su sitio en el grupo de cabeza

Las 'cebras' visitan a O Val con el objetivo de asaltar el 'Top 6' de la clasificación

Santi Mendoza
19/10/2025 10:32
Imagen del Victoria - Tomiño
Imagen del Victoria - Tomiño
CARLOTA BLANCO

Tras sumar cinco puntos en los cuatro primeros duelos, el Victoria afronta su visita a O Val (Sinde A, este domingo 17.00 horas) como una magnífica opción para encontrar su sitio en el grupo de cabeza de la Tercera Federación Femenina. O lo que es lo mismo, un ‘Top 6’ que ahora mismo ocupan As Celtas B, Bergantiños, Friol, Lóstrego, Orzán y Victoria FC. Para ello deberán ganar a un equipo que suma tres puntos, los que logró en su choque inicial ante el Domaio.

Javi Angeriz, técnico del Victoria, cuenta para este partido con las bajas de las defensas Miga y Lau, y de la delantera Candela. Esta última será una ausencia más que sensible, ya que esta jugadora ha sido la artífice de cuatro de los seis tantos que lleva el equipo.

Las ‘cebras’ arrancaron la Liga con derrota ante el Bergantiños (1-2), equipo que se ha reforzado este curso y solo ha caído ante el filial del Celta. Después, el conjunto coruñés empató con el Friol (2-2), ganó al Boiro (0-3) e igualó la semana pasada ante el Tomiño (0-0) en un duelo en el que le penalizó la falta de acierto.

Imagen del Victoria-Tomiño disputado en A Torre

La falta de gol deja al Victoria sin premio (0-0)

Un colmillo que tratarán de tener en el campo de un O Val que acumula tres derrotas seguidas tras el citado triunfo ante el Domaio. Las valexas cayeron ante el Victoria FC (3-2), O Val (0-3) y Friol (7-0).

Eder Pereira