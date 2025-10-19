Mi cuenta

O Noso Fútbol - Primera Futgal

El Sporting Coruñés golea al Imperátor en A Grela (1-5)

Los de Marcos Souto logran su primer triunfo a costa del equipo de la Sagrada Familia, que pasa a ser colista

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/10/2025 23:18
Imagen del Imperátor - Sporting Coruñés
Pablo Díaz conduce la pelota en el Imperátor - Sporting Coruñés
JAVIER ALBORÉS

El Sporting Coruñés solo había sumado un punto en seis partidos y en la séptima jornada despertó a lo grande, con una contundente goleada ante el Imperátor (1-5) que le sirve para abandonar la última posición y dejar a su rival de ayer en el farolillo rojo. 

Y eso que se adelantó el conjunto de Alberto Moscoso con un gol de Xoel Rodríguez a los siete de juego, pero la alegría solo duró catorce minutos, los que tardó Pablo Díaz en empatar. 

El duelo se marchó con empate al descanso y en la segunda parte el Sporting Coruñés se desató. Los de Marcos Souto hicieron el 1-2 por medio de Garabito, que marcó de penalti, y sentenciaron con goles de Jano Vázquez Naya e Iván Blanco. Con todo resuelto, en el 89 Jano firmó su doblete y puso la ‘manita’. 

Otros resultados

El resto de la jornada del grupo 1 de Primera Futgal dejó un nuevo triunfo del líder Sporting Cambre ante el Ural (2-0), la victoria del Torre ante el Orillamar (1-0) o el triunfo del Relámpago contra el Marte (0-1). 

También una victoria de mérito del Carral ante el Olímpico (2-1), el empate del Oza Juvenil contra As Pontes (3-3) y el frenazo a la racha del Meicende en el campo del Eume (2-1)

