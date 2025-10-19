El Órdenes se exhibe ante el Ribeira y toma el liderato (5-1)

Corbelle, lateral derecho del Órdenes sanncfotografia

El Órdenes es nuevo líder del grupo 1 de Preferente tras endosar una 'manita' en Vista Alegre al Cidade de Ribeira y aprovechar la clara derrota del San Tirso en el campo del Negreira. Por lo demás, la jornada 7 significó la reacción del Paiosaco, que cosechó en O Pote su primer triunfo.

Órdenes 5-1 Cidade de Ribeira

Suma y sigue el Órdenes, que lleva seis victorias en los siete partidos disputados y lidera la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el San Tirso y cuatro sobre el Negreira.

Ante el Ribeira saltó mucho mejor plantado al terreno de juego de Vista Alegre y a los 25 minutos ya ganaba por 2-0 gracias a un gol de Suso Lata, que regateó al portero para marcar, y otro de Brais Bouzas, que anotó con una vaselina desde 30 metros.

Si bien pudo llegar el 3-0, el conjunto visitante logró meterse en el partido con el gol de Viturro antes del descanso y apretó en los primeros compases de la segunda mitad. Una rebelión que sofocó el Órdenes con una gran jugada combinativa que transformó Ivi Calvo para sentenciar el partido. Ya en los últimos minutos, Jaime Cobas culminó una transición para el cuarto y Pichu hizo el definitivo 5-1 desde el punto de penalti.

Negreira 4-1 San Tirso

El San Tirso se dejó el liderato en el Jesús García Calvo tras una segunda mitad en la que fue superado por el Negreira, uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso directo. Los de Abegondo encajaron tres goles tras el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Sofán 3-0 Sigüeiro

Cómoda victoria del Sofán ante el Sigüeiro para mantenerse en los puestos de playoff de ascenso a Tercera Federación. Los goles fueron obra de Julián, Dani Pena y Marcos Montero.

Puebla 1-1 Victoria

El Victoria cosechó un empate en su visita al Puebla que le deja en quinta posición con 12 puntos. Fue una igualada agridulce, pues mandó hasta el minuto 89 merced al gol de Benito.

El equipo dirigido por Miguel Taibo se sobrepuso al viento y generó ocasiones en la primera mitad hasta que encontró el gol en una falta lateral. De ahí al descanso sufrió, pero logró mantener el resultado a favor.

Ya en la segunda mitad, el Puebla apretó y tuvo más ocasiones, aunque las ‘cebras’ pudieron marcar en un uno contra uno de Benito que paró Juan. Finalmente, muy cerca del añadido, el Puebla siguió una jugada en la que Gabi estaba tendido en el suelo y llegó hasta el área, donde encontró un penalti. Y ahí no falló Bendaña.

Betanzos 0-0 Pol

Empate sin goles en un partido parejo en el García Hermanos. Las mejores ocasiones llegaron tras el minuto 60, momento en el que se abrió el partido, con un Jon que dio otro aire al ataque local, pero el cuadro del Mandeo no pudo marcar y se queda con ocho puntos.

Cultural Maniños 1-2 Paiosaco

Lo necesitaba el Paiosaco y por fin encontró el triunfo que se le estaba resistiendo. Sale del descenso tras un duelo en O Pote en el que comenzó perdiendo por un gol de Santi en el minuto 23, igualó a la media hora por medio de Rubén Caamaño y volteó en el 60 por medio del capitán Josiño.