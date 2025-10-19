El Bergantiños desarbola en un gran segundo tiempo al Burgos Promesas (4-2)

Pablo Rubal, centrocampista del Bergantiños, en una acción del partido RAÚL LÓPEZ

Para lo bueno y para lo malo, el Bergantiños portó el termómetro del duelo disputado contra el Burgos Promesas (4-2) en As Eiroas. Los pupilos de Simón Lamas salieron en tromba y doblegaron al rival en el inicio, con un gol tempranero de Koke. Pero después se durmieron en los laureles y perdieron precisión en el centro del campo. Los forasteros igualaron el marcador y, después, equilibraron otra vez el choque tras un golazo obra de Isma. Pero las dudas se disiparon en un segundo tiempo en el que el cuadro local se adueñó del choque con un fútbol eléctrico, llegadas continuas y dos goles que le sitúan cuarto en la clasificación.

El Bergantiños entró con ímpetu en el terreno de juego. En el primer minuto, Isma Cerro realizó el primer remate del partido ante un Burgos Promesas aturdido por el empuje de la escuadra carballesa. De hecho, a los tres minutos, los hombres de Simón Lamas inclinaron la balanza a su favor con un balón nacido en las botas de Fito, que llegó a Iago Novo para que este, con un preciso pase en profundidad, habilitase a Keko. El extremo desbordó a la defensa visitante y colocó el remate raso entre las piernas de Monedero.

El escenario era óptimo para el Bergantiños, que controlaba el partido con un fútbol dinámico. Pero todo empezó a cambiar cuando, al cuarto de hora, Ricoy estrelló el balón en un palo de la portería de Santi Canedo. Fue el primer aviso del conjunto burgalés de que estaba dispuesto a castigar los bajones de tensión de los hombres de Lamas.

El juego del cuadro carballés fue perdiendo precisión con el paso de los minutos. La batalla en el centro del campo se fue equilibrando y el Burgos Promesas ganó metros con acciones de fútbol directo. A los 24 minutos, un error en la medular de los anfitriones, desencadenó una carrera de Memet por la banda izquierda. El futbolista, con la zaga de la escuadra rojilla descolocada, tuvo tiempo para pensar, analizar la posición de Santi Canedo y hacer la igualada con un remate al palo más próximo.

El Bergantiños reaccionó con violencia y rapidez. Nada más sacar de centro, avanzó por la banda izquierda. El cuero acabó en las botas de Isma Cerro, que se inventó un zapatazo desde la frontal del área que, después de golpear en el larguero, se coló en la portería. Después del susto, los pupilos de Simón Lamas volvían a tomar oxígeno. No obstante, no recuperaron la versión del primer tramo del encuentro Con poca continuidad en el juego, imprecisiones y escasa fluidez en el centro del campo, fueron decayendo ante un adversario que parecía más cómodo en ese estado general de atonía.

El Burgos Promesas aprovechó la situación para empatar la contienda. En una acción a balón parado, en una falta botada desde treinta metros, Iván Martínez apareció en el segundo poste para marcar de cabeza el segundo tanto de los visitantes. La defensa del Bergantiños careció de contundencia, otro síntoma más de que no era la mejor tarde de los anfitriones de As Eiroas.

Paso adelante

Simón Lamas realizó cambios en el descanso. Dio entrada a Darío y Marru y el Bergantiños dio un paso adelante. Encajonó al filial burgalés en el área y controló el encuentro en campo contrario. Sin embargo, volvió a faltar profundidad.

El primer aviso serio de la segunda parte lo firmó Diego. Primero, con un remate a bocajarro que obligó al portero Monedero a lucirse. El despeje cayó en las botas del propio Diego, que estrelló el balón en el poste.

Los hombres de Lamas fueron creciendo, sin los alarmantes bajones de tensión de la primera mitad. Y, a los 66 minutos, Darío emprendió una carrera por la banda izquierda a la que ningún zaguero del Burgos Promesas pudo responder. El centro al área fue controlado por Marru en el punto de penalti. Colocó el remate pegado al poste, lejos del alcance de Monedero.

El conjunto carballés siguió controlando el duelo ante un adversario al que le costó mucho estirarse en la segunda mitad. Y, en el minuto 81, Barck apareció por la banda derecha para, con un disparo ajustado al palo, dar una dosis extra de tranquilidad a la afición con el cuarto gol del equipo rojillo.

En el desenlace, el Burgos Promesas dispuso de una ocasión para recortar las diferencias. Santi Canedo, bien colocado, desbarató la ocasión de Georges, que había realizado una incursión en velocidad por el costado izquierdo.