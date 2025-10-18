Un combativo Montañeros Juvenil cae derrotado en su visita a Roces (3-2)

Once inicial del Montañeros en Roces CEDIDA

El Montañeros cayó derrotado ante el Deportivo Roces (3-2) en un partido que bien pudo empatar, pero que terminó sin puntos fruto de su menor acierto en los metros finales. Con este resultado, el cuadro coruñés se queda en la antepenúltima posición del grupo 1 de la División de Honor Juvenil, con cuatro puntos tras cinco fechas.

El equipo dirigido por Borja Guerreiro entró con el pie cambiado al partido y encajó a los 12 minutos con un gol de Adrián Casado. Poco a poco, el Montañeros se fue asentando en el campo y, en el inicio de la segunda mitad, encontró la merecida igualada por medio de Pablo Fernández.

Llegaron entonces los mejores momentos del partido para el cuadro coruñés, que tomó el control del partido y daba la sensación de poder encontrar el 1-2. En ese tramo hubo también una jugada desafortunada para los intereses del Monta, un golpe de Bruno en la nariz que le dejó fuera de combate.

Pasado el minuto 70, el Roces logró el 2-1 por medio de Víctor Álvarez en una de sus jugadas fetiche, el centro lateral. Una acción que había estado trabajando el Montañeros durante la semana y que le hizo daño, pues poco después vio como su rival doblaba su ventaja con idéntico protagonista, Víctor Álvarez, como goleador.

Habría tiempo para que los de Guerreiro recortaran distancias con un tanto de Eli, que había entrado durante la segunda mitad, pero no para lograr el empate pese a empujar hasta el final. Lo próximo para el Monta será el sábado que viene en casa ante el Val Miñor.