Rival duro para un Montañeros que se agarra a Visma para volver a ganar

Pape Gaye, delantero del Montañeros, en el debut ante el Céltiga EC

Montañeros - Racing Villalbés (este domingo, 12.30 horas)

Las sensaciones son buenas, el equipo es séptimo con nueve puntos, pero tras cuatro duelos sin ganar (tres empates y una derrota) el Montañeros desea volver a saborear un triunfo en su feudo de Visma. No lo tendrán fácil los de Jairo Arias, que se medirán a partir de las 12.30 horas a un rival de entidad como el Racing Villalbés, que hace apenas año y medio jugaba en Segunda RFEF y el curso pasado disputó los playoffs de ascenso a dicha categoría.

El Montañeros llega al duelo con cuatro bajas. Se suman a la habitual baja de Sito, lesionado de larga duración, el lateral Achore Sánchez, que cumple su segundo partido de sanción tras su expulsión ante el Alondras, el centrocampista Nano Varela, por motivos personales, y el atacante Otero, que sigue con molestias físicas.

Por parte visitante, el técnico Juan Rodríguez podrá contar en esta ocasión con Da Lama, central ex del Betanzos, y con el también zaguero Edu. Por contra, no podrán ser de la partida Anthony, atacante que en su día también jugó en el equipo del García Hermanos, ni el centrocampista Sergio Otero, que todavía no ha podido jugar este curso.

Posibles alineaciones Montañeros: Marcos Moreno - Samu Rey, Mauro, Iago López, Barbolla - Unai, Carreira - Ogando, Álex Suárez, Cano - Pape

​Racing Villalbés: Santomé - López, Da Lama, Santomé, Cadra, Buyo - Make, David García - José Varela, Javi Rey, Hamza - Borja

Boiro - Silva (este domingo, 17.30 horas)

El Silva dio el primer paso hacia su recuperación con el triunfo de la semana pasada en casa ante el Barco (1-0), pero ahora tiene la tarea de seguir sumando cuando juega como visitante. Lo intentará en su visita al Boiro (Barraña, 17.30 horas), otro rival de su Liga que es noveno clasificado con nueve puntos.

Noé López, técnico del Silva, deberá confeccionar un once sin los defensas Máquez y Lema (el primero por lesión y el segundo por sanción) ni el centrocampista Pablo Rubio, que también está en el dique seco. En el cuadro local faltarán por lesión el zaguero Rodri Zambrana y el atacante Yago Insua.

Posibles alineaciones Boiro: Borja Rey - Yosi Montoto, Aram, Iago Martínez, Samu Araújo - Mario Romero, Enjamio - Yago García, Juanma, Facu - Landeira

​Silva: Minibugy - Bilal, Seydiba, Adrián Vázquez, Álex Coba - Álex Ares, Moure, Carletto, Nico Mosquera - Rodri Parafita, Rodri Alonso

Viveiro - Atlético Arteixo (este domingo, 12.00 horas)

El Arteixo visita al Viveiro en el Municipal Marcos Gómez (12.00 horas), que no Cantarrana, con la intención de mantener las buenas sensaciones de su triunfo en Noia. Tiene bastantes bajas (los defensas Agulló y Chucas, el centrocampista Lamas, y los atacantes Otero y Melo), así como la duda del extremo Iker por gripe. En el Viveiro se caen por enfermedad Manu y por lesión Carlos y Germán.