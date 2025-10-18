Pugna en la distancia entre Órdenes y San Tirso

Imagen del San Tirso - Betanzos de la jornada pasada PATRICIA G. FRAGA

Órdenes - C. de Ribeira (este domingo, 12.00 horas)

Solo dos equipos, Órdenes y San Tirso (ambos con 15 puntos) optan a terminar la jornada en primera posición. Los de Vista Alegre, que están por detrás a causa del golaveraje general, se colocarán provisionalmente en cabeza si son capaces de derrotar al Ribeira, equipo que ocupa el decimoquinto puesto. Su técnico, Pery López, cuenta con la baja de Villa por lesión. También se caen de la convocatoria Barral y Joni, en su caso por decisión técnica.

Puebla - Victoria (este domingo, 12.00 horas)

Otro equipo que está teniendo un gran inicio de curso, sobre todo en defensa (tan solo dos goles en contra) es el Victoria, cuarto clasificado. Esta jornada visita en Da Alta al Puebla, un recién ascendido que ha fichado bien y todavía no ha perdido como local. En las ‘cebras’ son baja Santi y Mateo, por lesión. No estarán tampoco por decisión técnica Sergio, Ivi Vázquez, Óscar e Imad.

Betanzos - Pol (este domingo, 17.00 horas)

El Betanzos recibe a un Pol que también se encuentra en la zona media de la clasificación. Los de Claudio buscan un triunfo que les acerque a las plazas que esperan estar y, para ello, deberán sobreponerse a las ausencias de Tomás, Luismi, Ángel y Manu.

Cultural Maniños - Paiosaco (este domingo, 17.00 horas)

Duelo clave para un Paiosaco que todavía persigue su primer triunfo de la temporada. Esta vez juegan como visitantes en O Pote ante un Maniños que es decimotercero con tres puntos.

Negreira - San Tirso (este domingo, 17.30 horas)

Con las bajas de Lameiro y tres jugadores a los que Fabio Rodríguez espera recuperar para la próxima jornada (Manu Prieto, Casariego y Segade), el líder visita uno de los campos más difíciles de la Liga, el Jesús García Calvo de un Negreira que disfrutará de la Copa del Rey ante un equipo de Primera División, la Real Sociedad.

Sofán - Sigüeiro (este domingo, 17.30 horas)

Un Sofán que está obteniendo mejores resultados a domicilio que en casa espera vencer en O Carral al Sigüeiro para defender su posición de playoff.