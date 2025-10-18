El Montañeros visita a un rocoso Deportivo Roces

Una acción del partido entre el Montañeros y el Racing de Santander en A Grela Javier Alborés

El Montañeros Juvenil sufrió varios cambios durante el pasado verano. A los ya habituales en las plantillas de División de Honor se sumó el del entrenador principal. Rubén García decidió dar un paso a un lado tras lograr la permanencia y su relevo lo cogió Borja Guerreiro, hasta entonces coordinador de fútbol 11 del club.

En sus primeras cuatro jornadas al frente del equipo Borja ha cosechado una victoria, un empate y dos derrotas para cuatro puntos. “A nivel personal estoy disfrutando muchísimo de la categoría, que es muy exigente y bonita. Soy un poco pasional, la sufro al mismo tiempo que la disfruto, pero la verdad es que estoy muy contento. A nivel de equipo, por lo que más orgulloso y contento estoy ahora mismo es la competitividad que estamos demostrando. El primer partido es un duelo directo con el Compos en un partido cerrado que somos capaces de ganar. En Mareo considero que no merecimos perder, pero competimos muy bien en un escenario como ese. Con el Racing creo que competimos de tú a tú y contra el Bansander tuvimos veinte minutos malos que nos costaron el partido, pero otra vez tuvimos buena competitividad”, explica el técnico.

En esta quinta jornada les vuelve a tocar desplazarse hasta Asturias para enfrentarse este sábado (16.00 horas) al Deportivo Roces. “Es un equipo recién ascendido, pero que históricamente estuvo siempre en División de Honor. Mantiene jugadores del año pasado, pero ha ido pescando de los equipos asturianos de División de Honor, por lo que es un equipo muy difícil y rocoso. Maneja las situaciones de juego directo y su campo es de unas dimensiones un pelín más reducidas que A Grela. Se puede decir que es el típico equipo de Tercera Federación, un equipo muy parecido al Silva, por poner un ejemplo, cuando juega en A Grela, que domina muy bien las situaciones de juego directo y al que es complicado hacerle gol. En definitiva, es una salida muy complicada”, analiza Guerreiro.

Para el entrenador del Montañeros, la clave del partido pasa por que su equipo tenga “paciencia”. “Si empezamos a atacar demasiado rápido, a apurarnos, ahí lo vamos a pasar mal. Porque ellos defienden bien, se junta muy atrás y es complicado atacarles. Si somos capaces de desgastarlos, de hacer ataques largos y encontrarles intervalos por dentro, somos capaces de hacerlo”, sentencia.