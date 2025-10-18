A Grela acoge el derbi entre Imperátor y Sporting Coruñés

Marte - Imperátor de la pasada jornada Germán Barreiros

Nueva semana en Primera Futgal con tres derbis de la ciudad de A Coruña. En la zona baja se miden Imperátor y Sporting Coruñés, rivales directos de un Relámpago que visita al Marte. El otro derbi lo disputarán el Orillamar y una de las revelaciones de lo que va de temporada como es el Torre, que a estas alturas de competición todavía continúa invicto.

Oza Juvenil - As Pontes

Domingo a las 12.30 horas

Tras la renuncia de Franchu, el Oza estrenará cuerpo técnico frente al As Pontes con Ortega, Prida y Turu a los mandos del primer equipo del club. Los coruñeses son séptimos y sus rivales aún no han ganado.

Imperátor - Sp. Coruñés

Domingo a las 16.00 horas

Derbi de recién ascendidos en A Grela y derbi de necesidades. El Imperátor está fuera de los puestos de descenso, pero con solo cuatro puntos sumados, mientras que el Sporting Coruñés es colista con tan solo un punto en su casillero.

Marte - Relámpago

Domingo a las 16.00 horas

El Marte quiere prolongar una semana más su gran momento de forma y sumar su sexta jornada sumando de manera consecutiva. Los de Celso son cuartos empatados con el Meicende en tercera posición, mientras que el Relámpago busca salir de la zona de descenso a Segunda.

Sp. Cambre - Ural

Domingo a las 16.30 horas

El líder Sporting Cambre recibe en casa a un Ural que poco a poco va sumando puntos. Los coruñeses llevan siete conseguidos, la mitad que sus rivales de este fin de semana.

Carral - Olímpico

Domingo a las 17.00 horas

Duelo de la zona alta el de este domingo en Carral. Ambos equipos cuentan con diez puntos y llegan en un momento irregular con resultados negativos en las últimas semanas.

Eume - Sp. Meicende

Domingo a las 17.30 horas

Tres victorias seguidas lleva el Sporting Meicende, un dato que buscará aumentar este domingo frente a un Eume que está ubicado en la zona intermedia de la tabla.

Torre - Orillamar

Domingo a las 18.00 horas

Otro derbi coruñés esta jornada. Un sorprendente Torre, que todavía no ha perdido esta temporada, recibe al Orillamar, que suma seis puntos con una victoria y tres empates.