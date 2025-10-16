Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Goles contra el cáncer

La Federación Galega de Fútbol donará un euro a la AECC por cada tanto marcado este fin de semana en ocho de sus competiciones

Santi Mendoza
Santi Mendoza
16/10/2025 18:59
La Federación está llevando a cabo una serie de iniciativas en colaboración con la Asociación Española contra el cáncer
La Federación ha puesto a la venta una camiseta solidaria con la que también ayudará a la lucha contra el cáncer
RFGF

Este fin de semana, los goles modestos serán de ayuda contra el cáncer. La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) ha anunciado que donará un euro a la Asociación Española contra el cáncer (AECC) por cada gol marcado en ocho de sus competiciones, en una iniciativa más de un mes de octubre en el que se están volcando en la lucha contra esta enfermedad.

Durante el sábado y domingo, cada tanto en las categorías masculinas de Tercera Federación, Preferente Futgal y Primera Futgal; en las femeninas de Tercera Federación y Primera División Galega Arzúa-Ulloa DOP; y en Tercera Federación de fútbol sala masculino y Preferente masculino y femenino, supondrá un euro para la AECC, organización que lleva mucho tiempo aportando fondos para la investigación contra el cáncer.

"Será unha maneira simbólica e emocionante de transformar cada gol nun xesto de esperanza", explica la RFGF. "Con estas iniciativas, queremos implicar a todo o fútbol galego (clubes, xogadores/as, árbitros/as e afección) nunha causa común, dar visibilidade, apoio e recursos á investigación e á loita contra esta enfermidade", añade el ente federativo.

Camiseta solidaria

Dentro de su marco de Responsabilidad Social Corporativa, la RFGF ha puesto en marcha otra iniciativa con motivo de la conmemoración del 'Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama', que se celebra este domingo 19 de octubre. Se trata de una camiseta solidaria que ya está a la venta y de la que el 100% de los beneficios obtenidos con su transacción irán destinados a la AECC.

Las camisetas ya están a la venta en la tienda oficial online de la RFGF y podrán comprarse hasta el día 31 de este mismo mes. "A nosa camisola especial de 'Terra Galega' tínguese de rosa para apoiar a loita contra esta enfermidade", explica el ente federativo.

Te puede interesar

Dani Barcia conduce el balón perseguido por Ike Kortajarena en el Dépor-Huesca en Riazor

Las tres claves del Racing que exigirán nuevos matices defensivos al Deportivo
Xurxo Gómez
Yeremay, celebrando un gol en el partido ante el Le Havre en el Teresa Herrera en Riazor

Yeremay es el jugador más revalorizado de Segunda y el más valioso en una lista con dos deportivistas más entre los diez primeros
Lucía Dávila
David Mella trata de superar a Andrés Martín, del Racing de Santander, en Riazor

El Dépor, en medio de un tramo entre millonarios de la Liga
Eder Pereira
Lucas Noubi, en el entrenamiento de este jueves con el Deportivo en Abegondo

Lucas Noubi ya está de vuelta a las órdenes de Antonio Hidalgo
Jorge Lema