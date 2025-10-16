Goles contra el cáncer

La Federación ha puesto a la venta una camiseta solidaria con la que también ayudará a la lucha contra el cáncer RFGF

Este fin de semana, los goles modestos serán de ayuda contra el cáncer. La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) ha anunciado que donará un euro a la Asociación Española contra el cáncer (AECC) por cada gol marcado en ocho de sus competiciones, en una iniciativa más de un mes de octubre en el que se están volcando en la lucha contra esta enfermedad.

Durante el sábado y domingo, cada tanto en las categorías masculinas de Tercera Federación, Preferente Futgal y Primera Futgal; en las femeninas de Tercera Federación y Primera División Galega Arzúa-Ulloa DOP; y en Tercera Federación de fútbol sala masculino y Preferente masculino y femenino, supondrá un euro para la AECC, organización que lleva mucho tiempo aportando fondos para la investigación contra el cáncer.

"Será unha maneira simbólica e emocionante de transformar cada gol nun xesto de esperanza", explica la RFGF. "Con estas iniciativas, queremos implicar a todo o fútbol galego (clubes, xogadores/as, árbitros/as e afección) nunha causa común, dar visibilidade, apoio e recursos á investigación e á loita contra esta enfermidade", añade el ente federativo.

Camiseta solidaria

Dentro de su marco de Responsabilidad Social Corporativa, la RFGF ha puesto en marcha otra iniciativa con motivo de la conmemoración del 'Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama', que se celebra este domingo 19 de octubre. Se trata de una camiseta solidaria que ya está a la venta y de la que el 100% de los beneficios obtenidos con su transacción irán destinados a la AECC.

Las camisetas ya están a la venta en la tienda oficial online de la RFGF y podrán comprarse hasta el día 31 de este mismo mes. "A nosa camisola especial de 'Terra Galega' tínguese de rosa para apoiar a loita contra esta enfermidade", explica el ente federativo.