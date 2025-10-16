Equipos de Primera | El Carral no rehuye de su favoritismo

Alineación titular del Carral en un partido de esta temporada CEDIDA

Pese al borrón que supuso la contundente derrota del pasado domingo en Meicende, la trayectoria reciente del Carral invita a pensar que estarán en la pelea por el ascenso a Preferente, categoría a la que tratan de regresar desde 2014. Desde el club quieren que así sea y están convencidos de que lo podrán conseguir una vez completen la adaptación del grupo 2 al 1, el cambio más grande para una plantilla continuista en la que son baja Boado y Jeanpi, y regresan tres jugadores que conocen bien el club, Rubén Sande, Jacobo Eibe y Rodri Méndez. A continuación, el uno por uno del equipo con sus estadísticas de la pasada temporada.

Portero

Adrián Mallo (2000)

Minutos: 2.790. Goles: -23.

Guardameta completo, con buen juego aéreo y solvente en todas las facetas. Llegó a debutar División de Honor Juvenil con el Ural y Tercera Federación con el Paiosaco.

Iván López (1999)

Minutos: 540. Goles: -6.

Portero con buenos reflejos y hábil a la hora de iniciar el juego con los pies. Formó parte de la cantera del Montañeros e inició su etapa como modesto en el Ural.

Hugo Graña (2005)

Minutos: 2.422. Goles: -76. * En el filial.

Arquero del B, disciplinado, con capacidad de aprendizaje y bueno técnicamente. Ya ha ido convocado alguna vez con el primer equipo y espera su debut.

Defensas

David Rumbo (1987)

Minutos: 2.079. Goles: 5.

Lateral por el que no pasan los años. Es un portento físico, un gran centrador y siempre aporta algún tanto. Esta es su décima temporada en el equipo.

Pablo Barbeito (2006)

Minutos: 2.228. Goles: 5. * En el Juvenil.

Lateral que promociona desde la cantera. Es muy bueno técnicamente y en el Carral lo ven como un valor para el futuro. Jugó en la cantera del Montañeros.

Guille Ríos (1990)

Minutos: 2.795. Goles: 3.

Central al que definen la experiencia y contundencia, lo que le permite salir vencedor de la mayoría de duelos. Cuenta con una amplia trayectoria en Preferente en las filas del San Tirso.

Adrián Cortés (1997)

Minutos: 2.229. Goles: 0.

Juega en el eje de la zaga y afronta su novena temporada como jugador del Carral, a donde llegó procedente del Montañeros. Tiene buen juego aéreo y es pegajoso en la marca.

Víctor Pena (1997)

Minutos: 1.812. Goles: 2.

Central con buena salida de balón y que siempre es un peligro en ataque por su capacidad para rematar el balón parado. Esta es su séptima temporada en el club.

Adrián García ‘Arco’ (2004)

Minutos: 1.278. Goles: 0. * En el filial.

Central del B duro, buen marcador y con una capacidad de mejora enorme. Lleva en el club desde que en 2022 procedente del San Tirso. Ya ha debutado con el primer equipo.

Manu Menéndez (2004)

Minutos: 2.932. Goles: 3.

Lateral izquierdo difícil de superar, muy disciplinado y que ha dado un paso adelante en lo ofensivo. Jugó en las canteras coruñesas de Torre, Victoria y Montañeros.

Fran Fachal (2005)

Minutos: 2.186. Goles: 0. * En el filial.

Lateral izquierdo o central del segundo equipo con buen pie para el inicio de juego y organizado. Igual que su compañero Arco, llegó en 2022 desde el San Tirso. También disputó en su día algunos minutos con el primer equipo.

Centrocampistas

Álex López (2001)

Minutos: 1.727. Goles: 3.

Jugador de equipo. Tiene buen olfato para la recuperación de balón y una gran capacidad para asociarse. Salió de la cantera y esta es su quinta campaña con participación en el modesto.

Adrián Morán (2005)

Minutos: 2.459. Goles: 0.

Centrocampista posicional, buen recuperador y que tácticamente siempre está bien situado. Llegó a A Coruña en 2023 procedente del Quirinal avilesino.

Migui Iglesias (1998)

Minutos: 2.638. Goles: 8.

Centrocampista que también se adapta bien al extremo. Su calidad le hace diferencial, pero no negocia el sacrificio en favor del equipo. Estuvo en el fútbol base del Betanzos.

Patrick Agilda ‘Chaka’ (1992)

Minutos: 723. Goles: 0.

Este centrocampista es el capitán del equipo y está agarrando el ritmo tras una larga lesión. Le sobra pasión e identidad de club tras más de una década en el primer equipo.

Rubén Sande (1999)

Minutos: 795. Goles: 3. * En el Montañeros.

Regresa al club tras formar parte del Montañeros que ascendió a Tercera Federación. Es un centrocampista completo, que maneja todos los registros del juego. Pasó por las canteras de Deportivo y Lugo.

Jacobo Eibe (1992)

Minutos: 1.564. Goles: 3. * En el Miño.

Otro de los regresos, en su caso diez años después. Es diferencial por su capacidad de último pase y golpeo a balón parado. Pisó la Tercera con Cerceda y Sofán y cuenta con una amplia experiencia en Preferente.

Cristian Taboada (1994)

Minutos: 2.174. Goles: 9.

Centrocampista con mucho criterio con el balón y que tácticamente es de lo mejor del equipo. Lleva en el Carral desde 2015 y ha superado tres operaciones de ligamento cruzado anterior.

Delanteros

Jacobo González (2004)

Minutos: 2.105. Goles: 12.

Extremo derecho con velocidad y desborde que ha dado un paso adelante en las dos últimas temporadas. Pasó por la cantera del Dépor.

Sergio Iglesias (1999)

Minutos: 1.390. Goles: 6.

Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque y es talentoso y diferente. Tiene capacidad para decidir los partidos, como demostró hace un par de semanas ante el Meirás. Se formó en el Sporting Cambre.

Mateo Campelo (2007)

Minutos: 1.774. Goles: 6. * En el Juvenil.

Todavía alterna Juvenil y filial, pero Jairo Bello lo tiene monitorizado. Es un extremo físicamente poderoso, hábil en el uno para uno y muy trabajador.

Joaquín Cortés (2006)

Minutos: 580. Goles: 1. * Con el San Tirso Juvenil.

Extremo firmado para el filial que entrena a veces con el primer equipo. La velocidad, el desborde y mucho gol (tres ya con el B) son su carta de presentación.

Martín Roel (2004)

Minutos: 1.278. Goles: 6.

Delantero que en principio iba a formar parte del filial la temporada pasada, pero que tras marcar catorce goles en ocho partidos promocionó al primer equipo. Es un rematador de área y domina el juego de espaldas.

Adrián Roel (2001)

Minutos: 566. Goles: 3.

Ariete diferencial que hasta esta temporada no había podido tener continuidad por lesiones. Ya lleva tres goles, los mismos que el curso pasado. Se formó en el San Tirso.

Jony Fila (1993)

Minutos: 1.413. Goles: 18.

El jugador más destacado del equipo en ataque, pues no ha bajado de los diez tantos en sus cuatro temporadas. Es un ‘9’ que domina el juego de espaldas, va bien al espacio y puede decidir partidos por su acierto en la finalización.

Pablo Calviño (2007)

Minutos: 1.755. Goles: 11. * En el Juvenil.

Delantero de presente y futuro, pues pese a alternar Juvenil y filial ya ha debutado con el primer equipo. Es trabajador, gana duelos y tiene mucho gol.

Alberto Sánchez ‘Bertis’ (2002)

Minutos: 976. Goles: 1.

Jugador de banda izquierda con buen uno para uno y capacidad para finalizar. Se formó en la cantera del propio Carral.

Rodri Méndez (1999)

Minutos: 447. Goles: 2. * En el Montañeros.

Como Rubén Sande, viene de lograr el ascenso a Tercera Federación con el Montañeros. Es un extremo izquierdo con buen uno para uno y capacidad para meterse por dentro para finalizar. Vuelve para ser importante.

Cuestionario al entrenador

Valoración del inicio.

“Estamos lejos de nuestro mejor nivel. Contábamos que podía ser así y esperamos encontrarnos mejor jornada a jornada. A día de hoy perdimos dos partidos merecidamente”.

Objetivos de la temporada.

“Ser un equipo reconocible, darle continuidad a lo que hicimos las dos últimas temporadas. Pero también ser ambiciosos y humildes al mismo tiempo, ya que para la mayoría de los equipos somos el rival a batir y será la campaña más difícil de las últimas. A partir de ahí, estar lo más arriba posible”.

Estilo de juego e identidad.

“Como venimos haciendo: ser un equipo reconocible, que maneje variantes tanto en el aspecto ofensivo como defensivo y sacar el mejor nivel/rendimiento posible a nuestros jugadores individualmente. Si conseguimos esto, sabemos que podremos pelear por todo”.

Candidatos al ascenso.

“Carral, Mugardos, Meicende, Olímpico y Sporting Cambre”.

Equipo revelación.

“Marte o Cedeira”.