Equipos de Primera | El Orillamar todavía está a tiempo de todo

Foto de plantilla del Orillamar antes de un partido de pretemporada en Buño kaatya.png

La temporada no ha empezado de la mejor manera para el Orillamar (seis puntos en seis partidos), pero su bloque es sólido y ambicioso. Bajo palos cuenta con dos perfiles complementarios que garantizan seguridad; en defensa destaca la combinación de garra y proyección ofensiva; en la medular, varios juveniles se unen a la experiencia para controlar los tiempos; y en ataque, la velocidad y la pegada con la que cuentan muchos de sus jugadores deberían acabar significando gol. A continuación, el uno por uno de la plantilla con sus estadísticas de la pasada temporada.

Porteros

Diego Vázquez (2000)

Minutos: 990. Goles: -6.

Guardameta que destaca especialmente en el juego aéreo y a la hora de sacar el balón con los pies. Durante su trayectoria ha pasado por Unión Sportiva, Atlético dos Castros, Xuventude Dorneda, Laracha y, desde 2024, Orillamar.

Óscar Suárez (2001)

Minutos: 2.160. Goles: -26.

Perfil de portero diferente que tiene en la agilidad bajo palos su mejor virtud. Afronta su quinta temporada en el Orilla, a dónde llegó tras completar su etapa formativa en el Victoria.

Defensas

Brais Seijal (1999)

Minutos: 2.546. Goles: 1.

Lateral derecho férreo, complicado de superar. Tiene también proyección en ataque. Canterano del club, solo hizo un pequeño parón entre 2019 y 2021 para jugar al fútbol sala.

Guille Silvariño (2006)

Minutos: 1.973. Goles: 7. * En el Calasanz Juvenil.

Lateral o extremo diestro muy veloz y con buen trato de balón. Viene de la Preferente Futgal Juvenil.

Marcos García (2005)

Minutos: 1.343. Goles: 1. * En el Relámpago.

Actualmente en el dique seco, puede jugar de lateral o extremo. Tiene un buen golpeo de balón y va bien por arriba. Lo conoce bien su técnico de la temporada pasada.

Etham Coutado (2001)

Minutos: 666. Goles: 0.

Central o lateral derecho muy fuerte y con dominio del juego aéreo. Pasó por la cantera del Lugo, donde llegó a disputar División de Honor Juvenil, algo que también hizo en el Conxo Santiago. Como modesto jugó Preferente con el Atlético Escairón.

Pablo Sánchez (1999)

Minutos: 688. Goles: 1.

Central con muy buena salida de balón, que destaca especialmente al corte. Llegó a mitad del curso pasado tras empezar con el Órdenes en Preferente.

Iván López (1990)

Minutos: 3.101. Goles: 12. * En el Riotorto.

El jugador más veterano del equipo. Central o mediocentro que manda en el juego aéreo. Su cifra de participación y tantos en la Segunda Futgal lucense muestra que, pese a sus 35 años, se mantiene en plena forma.

Nico Barizo (2004)

Minutos: 620. Goles: 0.

Central zurdo, que también puede actuar como lateral izquierdo. Domina el juego aéreo, va bien al corte y está cómodo defendiendo lejos del área propia. En 2023 llegó a debutar con el Atlético Arteixo en Tercera Federación.

Pablo Roibás (2002)

Minutos: 2.193. Goles: 2.

Lateral izquierdo de mucha calidad y proyección en ataque, donde es uno más. Terminó su etapa formativa en las canteras de Calasanz y Deportivo Orzán.

Centrocampistas

Iago Romar (2001)

Minutos: 2.903. Goles: 2.

Un mediocentro que actúa como '6', muy bueno defensivamente y correcto con balón. Llegó a debutar con el Silva en Tercera Federación, pero el equipo en el que más tiempo estuvo, tanto en cantera como en edad sénior, fue el Ural.

Diego Tezen (2002)

* Sin información de la temporada pasada.

Mediocentro muy fuerte, bueno en el juego aéreo y con capacidad para recuperar la pelota.

Pepe García (2006)

Minutos: 1.258. Goles: 0.

Promociona desde juveniles. Es un mediocentro con buen trato de balón y, como el resto de los de su quinta, trabaja para progresar.

Hugo Pereira (2006)

Minutos: 1.876. Goles: 1.

Una situación muy similar al de Pepe, en su caso desde la Preferente Juvenil y con un perfil un poco más ofensivo.

Sergio Busto (2001)

Minutos: 2.895. Goles: 8.

Centrocampista polivalente y que domina bastantes facetas. Cumple tanto con los pies como en la disputa. Fue uno de los jugadores más destacados la temporada pasada.

José Almoyna (2006)

Minutos: 2.035. Goles: 1. * En el Juvenil.

Mediapunta con buen pie que acaba de promocionar de la propia cantera.

Róber Piñeiro (1999)

Minutos: 313. Goles: 0. * En el Miño.

Mediapunta zurdo con muy buen trato de balón y golpeo a balón parado. Conoce muy bien el club de su anterior etapa (2017-2022) y ha decidido volver tras un segundo año en Preferente con menos protagonismo que en el primero.

Delanteros

Javi Pérez (2003)

Minutos: 2.059. Goles: 5. * En el Relámpago.

Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque, tiene buen trato de balón y pegada desde fuera del área. También lo conoce bien Dani Casal. Pasó por la cantera del Deportivo y formó parte del Betanzos que ascendió a Tercera Federación.

Lois Vigo (2004)

Minutos: 1.679. Goles: 4.

Extremo puro que da profundidad al equipo. Tiene buen uno para uno y ayuda al equipo con sus galopadas y centros. Llegó en 2024 procedente del Boimorto.

Edu García (2002)

Minutos: 416. Goles: 0.

Delantero que se maneja muy bien con espacios y al que en este inicio de temporada solo le está faltando el gol, pues está presente en muchas situaciones de ataque.

Gonzalo Piñeiro (2002)

Minutos: 1.923. Goles: 5.

Ariete muy rápido, con capacidad para desmarcarse y buen disparo a portería.

Lucas Novo (2006)

Minutos: 1.578. Goles: 5.

Delantero o extremo con velocidad. Pasó recientemente por el quirófano para solventar un problema que arrastraba desde la temporada pasada. Canterano del Compostela.

Román Feas (1999)

Minutos: 2.177. Goles: 6.

Extremo o mediapunta con calidad, capacidad asociativa y acierto a balón parado. Esta es su quinta temporada en el equipo y en las tres anteriores ha superado los 2.000 minutos.

Pablo Andón (2004)

Minutos: 1.105. Goles: 3. * En el Ural Español.

Extremo izquierdo con capacidad para meterse por dentro y peso en el juego del equipo. Como modesto ha jugado ya en Órdenes, Portazgo, Ural y, desde este verano, Orillamar.

Cuestionario al entrenador

Valoración del inicio.

"Muy mala, ya ves los resultados. Ganamos al Meicende el primer partido y fue el que menos merecimos. El resto estuvieron parejos o fuimos superiores, pero no pudimos sacar todavía ninguna victoria más".

Objetivos de la temporada.

"Aquí siempre es salvarse, pero mi idea era estar arriba, en la primera parte de la clasificación. A ver si nos damos enganchado con alguna victoria, sino complicado".

Estilo de juego e identidad.

"Queremos dominar los partidos y tratar de proponer, presionar alto en campo contrario".

Candidatos al ascenso.

"El Carral está en una mala racha, pero lo veo como uno de ellos. También al Olímpico y el más serio quizá el Mugardos. El Meicende me gustó mucho y creo que también puede estar ahí arriba".

Equipo revelación.

"El Torre. Ficharon bien y creo que va a ser la sopresa. El Cambre también está ahí".