El futuro del Imperátor pasa por mantenerse fiel a su esencia

Imagen del Marte - Imperátor de Primera Futgal GERMÁN BARREIROS

El Imperátor OAR atraviesa un momento de transición tan inesperado como delicado. La repentina muerte de su presidente, Juan Luis Villamisar, dejó al club coruñés sin su principal referente, pero también con un compromiso unánime: mantener vivo el proyecto que él ayudó a consolidar. En plena adaptación a la Primera Futgal, donde el equipo de modestos intenta encontrar mejores sensaciones tras el ascenso logrado la pasada temporada, la prioridad pasa ahora por garantizar la continuidad institucional y deportiva de una entidad fundada en 1944.

“A corto plazo la idea era poner los equipos en funcionamiento, ya que el repentino fallecimiento de nuestro querido presidente, Don Juan Luis Villamisar, nos cogió de imprevisto”, explica Manel Mosteiro, secretario del club y representante de la Junta Gestora que asumió el timón para que la entidad no quedara paralizada. “Cuando todo esté más tranquilo, se convocarán elecciones”, anuncia.

Equipos de Primera | Imperátor: una plantilla del siglo XXI Más información

Ese primer paso fue clave para no romper la rutina en un club que, más allá del primer equipo, mantiene una estructura amplia, desde las categorías base hasta los conjuntos sénior, lo que multiplica la tarea. “Para convocar las elecciones necesitamos tener el club funcionando, elaborar el censo electoral y convocar los comicios como dictan los estatutos. A partir de ahí podremos hablar de candidatos, pero te puedo asegurar que tanto los que se presenten como el que salga elegido serán de la casa y tratarán de seguir un listón que está muy alto”, detalla Manel.

La prioridad de la junta gestora es, por tanto, garantizar la estabilidad institucional mientras se prepara el relevo en la presidencia. En un entorno tan marcado por la pérdida reciente, el tono interno es de responsabilidad y continuidad. “Después a largo plazo te puedo decir lo que me gustaría a mí, que creo que es lo mismo que desearía cualquier miembro de este club y seguro que la junta directiva que entre: que la entidad siga creciendo en jugadores, equipos, socios, aficionados, etc.”, señala el secretario.

Un club diferente

El Imperátor se ha caracterizado históricamente por su identidad de club de barrio y por un sentimiento de pertenencia a la Sagrada Familia que va más allá del fútbol. La figura de Villamisar fue clave en la consolidación de ese espíritu, que sus compañeros en la directiva ahora tratan de preservar. “Me gustaría que siguiera igual todo, sobre todo la humanidad de nuestro expresidente, sus valores de respeto, compañerismo, compromiso y trabajo en equipo. Lo que debemos de potenciar, a mi parecer, es la cantera”, afirma Manel, subrayando la importancia de mantener vivas las señas de identidad de la entidad.

La atención a la base y a la gente que crece desde pequeños con la camiseta del Ímper, es una de las razones por las que se suele decir que el club es ‘único’ dentro del panorama futbolístico coruñés. “Imagino que cualquier miembro de un club dirá eso del suyo, pero si lo comentan de otro será por algo. En mi opinión, el trabajo del expresidente, sin desmerecer a los anteriores, fue encomiable. Hay un ambiente increíble, es gente del barrio, pero también alguno de fuera, que aquí todo el mundo es bienvenido y se queda. Solo hay que ver nuestros equipos de fútbol 11, compuestos en su inmensa mayoría por gente que está en el Ímper desde que empezó a jugar al fútbol”, explica orgulloso Manel.

El club ha logrado construir así un entorno donde conviven la proximidad, el compromiso y la continuidad generacional. Un buen ejemplo es el de Paco, vecino de toda la vida del barrio que tenía claro que su hijo, que ahora tiene ocho años, debía jugar en el Imperátor. "Hai infinitas diferencias con outros clubes. Algún como o Eirís está buscando algo similar, pero non é común que todos os adestradores do fútbol base sexan xente do primeiro equipo ou que se repartan tanto os minutos entre os nenos", opina.

Esa red de jugadores, familias y aficionados se convierte ahora en el principal soporte del Imperátor en este proceso de cambio. “Esto es lo que hemos hecho siempre. De ahí lo que te decía antes, sé que la nueva directiva lo hará, porque es a lo que está acostumbrado cualquier miembro de este club”, concluye por su parte Manel.

Con el balón rodando de nuevo y el calendario en marcha, el Imperátor afronta la temporada con su esencia como guía para construir un futuro próspero. El reto inmediato es consolidar su presencia en Primera Futgal, dónde el equipo está pagando en este inicio contar con una plantilla tan joven y es decimoquinto, empatado a puntos con un Relámpago que marca el descenso, pero el verdadero desafío está en mantener el espíritu que ha convertido a este club en un referente de barrio.