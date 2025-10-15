Doce jóvenes jugadoras de Arteixo y A Coruña se empapan estos días del fútbol costarricense

La expedición visitó el Estadio Nacional de Costa Rica FAIR PLAY TOURS

Un grupo de doce futbolistas de Arteixo y A Coruña está viviendo estos días una experiencia inolvidable en Costa Rica de la mano de Fair Play Tours, una asociación gallega que promueve el deporte como herramienta de crecimiento personal. El viaje, que se viene desarrollando desde el día 7 y durará hasta este sábado, combina entrenamientos y partidos amistosos con clubes locales, visitas culturales y actividades en plena naturaleza.

La iniciativa cuenta con la colaboración en el país 'tico' de la periodista y escritora Xiomara Cubero Marín, autora del libro ‘Pioneras del fútbol femenino’, y busca no solo fomentar la práctica deportiva, sino también abrir horizontes y tender puentes entre Galicia y el mundo a través del fútbol.

Durante su estancia, las futbolistas gallegas han tenido la oportunidad de visitar el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, donde compartieron un encuentro con Noelia Bermúdez, exjugadora del Deportivo y referente en Costa Rica. Además, asistieron a un partido femenino en el Estadio Saprissa, uno de los templos futbolísticos más emblemáticos del país, y visitaron el Estadio Nacional.

La agenda cultural también ha tenido un papel destacado. Las jóvenes visitaron el Museo La Salle y otras galerías en San José, además de recorrer las calles de la capital para conocer su historia, realizar compras y disfrutar de la gastronomía local. La experiencia se completa con actividades en entornos naturales como el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los destinos más icónicos de Costa Rica.

“Queremos que todos los jóvenes vivan el fútbol como una herramienta de crecimiento personal, no solo como competición”, explica Pablo Pérez ‘Yiyo’, responsable de Fair Play Tours. Y es que este tipo de experiencias ayudan a los jóvenes a ganar autonomía, convivir con otras culturas y ver el deporte con una mirada más amplia.

Este viaje forma parte de una estrategia del ente, que ya ha organizado experiencias similares en Dinamarca, Italia, Suecia, Portugal, Suiza e Inglaterra. Tras Costa Rica, la próxima parada será Eslovaquia en noviembre, donde otro grupo de jóvenes gallegos vivirá una experiencia similar, de nuevo centrada en el deporte y la cultura como formación en valores.