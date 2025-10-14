Ana Roade: "Siempre me gustó el fútbol, pero empecé a jugar a los 18"
A los 26 continúa sumando temporadas con el Orillamar
Ana Roade (A Coruña, 1999) es un caso especial dentro del fútbol. Cuando lo habitual suele ser iniciarse en un deporte a edades tempranas, ella empezó a jugar a los 18 años. Desde entonces le ha sido fiel al Orillamar, equipo con el que juega en Segunda Futgal. El inicio liguero no ha sido el deseado, con tres derrotas en tres partidos, pero cuentan con poder revertirlo y lograr la permanencia, como ya hicieron la temporada pasada.
¿Qué tal ha ido el inicio de temporada?
La temporada la empezamos bastante mal. Estos primeros partidos también coincidió que han sido bastante duros, pero estoy segura de que, poco a poco, las cosas llegarán porque estamos trabajando para mejorar cada día en los entrenamientos y espero que eso se vea reflejado en los partidos. También es verdad que este año hay más nivel en la liga, la vemos más complicada, pero creo que estamos jugando bien y compitiendo. Sí que nos falta gol, porque llegamos arriba y generamos bastantes ocasiones, pero parece que el balón no quiere entrar.
El año pasado tuvieron un comienzo similar.
Sí, el año pasado nos pasó lo mismo. Empezamos un poco mal, que parece que al principio nos cuesta adaptarnos, pero después poco a poco remontamos y conseguimos salvarnos. Espero que este año hagamos lo mismo.
¿Cambiaron muchas cosas en su equipo con respecto a la campaña pasada?
El entrenador sigue siendo el mismo. Es verdad que se fueron algunas jugadoras, pero han llegado nuevos fichajes que creo que aportan mucho y han mejorado bastante al equipo. Eso, sumado a las que ya llevamos juntas bastantes años, pues se nota. Creo que nos falta un poco más de conocernos más entre todas para lograr que el equipo esté más conectado.
¿Se han marcado algún objetivo a nivel colectivo?
Nuestro objetivo es quedar fuera de los puestos de descenso, pero tampoco queremos estar ahí abajo sufriendo a final de temporada. Creo que tenemos equipo de sobra para mantenernos y hay que pelear por ello.
¿Y a nivel personal?
No tanto como a nivel colectivo. A nivel colectivo sí que me gustaría ese y a nivel personal seguir creciendo y mejorando. A ver si llega ese gol que necesitamos y ojalá se pueda dar por mi parte, pero haré todo lo que haga falta para ayudar al equipo.
¿Cuánto tiempo lleva jugando al fútbol?
Esta es mi novena temporada. Siempre me gustó el fútbol, pero empecé a jugar a los 18. Me gustaba verlo, ver a mi hermano, pero nunca daba el paso de jugar y, cuando vi la oportunidad dije '¿por qué no?' Fue una casualidad porque justo crearon este equipo femenino en el Orillamar y una amiga mía que llevaba varios años jugando me lo propuso y ahí fuimos.
¿Le costó algo más por haber empezado 'tarde'?
No, porque éramos un grupo en el que casi nadie había jugador y estábamos más o menos al mismo nivel. No nos costó adaptarnos ni al fútbol, ni a las compañeras, ni a nada.
¿Se ha mantenido ese grupo con los años?
No, han cambiado un montón de jugadoras. Han llegado nuevas, pero estamos tres que empezamos juntas y más que compañeras, ya somos amigas. De ahí ya no nos mueve nadie.
¿Cómo se definiría como jugadora?
Me considero una jugadora que busco más ayudar a mis compañeras en cada, ofreciéndome, rompiendo entre líneas... También estoy siempre subiendo y bajando porque me gusta atacar, pero estoy siempre para defender.
¿Y en cuanto a personalidad?
De carácter soy una persona que siempre se está riendo, soy muy positiva y me gusta que se vea reflejado, hacer que todo el equipo esté a gusto, que haya siempre buen rollo entre nosotras, apoyando siempre a mis compañeras y generando ese buen rollo que se necesita en un equipo.
¿En qué posición juega y qué le pide su entrenador?
Juego de lateral y de extremo, pero me adapto a las dos posiciones. Empecé jugando de lateral, pero, por lo que sea, hacía falta gente más arriba y, dependiendo del partido, a veces me piden que aporte más a nivel ofensivo y otras más a nivel defensivo.
¿Qué jugadora de su liga no puede faltar en esta sección?
Rocío Vázquez, del Brexo Lema.