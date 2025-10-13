Roi Rama, la revelación del Arteixo

Roi Rama posa antes del entrenamiento de recuperación del Arteixo en Ponte dos Brozos CEDIDA

Cuando Posi asumió el banquillo del Arteixo tenía claro que uno de sus primeros fichajes debía ser Roi Rama (Ordes, 2003), un extremo incansable al que intentó firmar en la base y dirigió en Preferente. El tiempo le está dando la razón con que su nivel es ya el de Tercera Federación, pues tras dejar buenas maneras en sus primeros minutos, el pasado domingo fue clave con un doblete para la remontada de su equipo en el campo del Noia.

Un gol tras regatear al portero en la primera mitad y otro, a los 87 de juego, con un disparo desde la frontal, aseguraron el triunfo del equipo rojiblanco. “Es algo increíble. Sobre todo cuando hacen falta los tres puntos y es fuera de casa”, valora Roi sobre sus sensaciones tras dar la victoria al equipo. “Son goles que dan confianza y que van a ayudar al equipo a tener otra mentalidad e ir a por más”, añade.

Y eso que su protagonismo debió ser menor, pues en esta ocasión partió como suplente y fue la lesión de Lamas a los 17 minutos la que le permitió ingresar al terreno de juego. No lo vio como un problema, sino como una oportunidad, y el resultado está a la vista. “Si entras en el 60, quizá los rivales estén más cansados y entrar fresco puede ayudarte, pero a veces cuesta adaptarse al ritmo. Entrando en el 17 aún tienes tiempo para meterte bien en el partido y mucho margen para ayudar al equipo”, reflexiona.

Su adaptación al equipo ha sido rápida pese al salto de categoría. “Sabía que iba a ser complicado porque hay jugadores con experiencia en Tercera. Tengo que luchar en cada entrenamiento para ganarme un sitio, y eso es lo que hago: pelear cada día y, cuando me dan la oportunidad, intentar aprovecharla al máximo”.

A sus 21 años, entra en la terna de posibles jugadores revelación, pero no es algo que le quite el sueño. “Solo pienso en hacerlo bien en cada entrenamiento y en cada partido para ayudar al equipo a estar donde quiere estar”, apunta un Roi que se caracteriza por ser intenso, apretar en cada balón y cumplir el cometido que le encarga el cuerpo técnico.

Trayectoria

Durante su etapa formativa pasó por varios equipos: “Empecé jugando en el Órdenes. Después me fui al Oroso, donde fuimos subcampeones gallegos. Luego volví al Órdenes y más tarde, en cadetes, al San Tirso, donde tuve la oportunidad de entrenar alguna vez en Abegondo y al año siguiente debuté en Preferente con 16 años. Más tarde fiché por el Compostela en el año del COVID, cuando en juveniles ascendimos a División de Honor. Al año siguiente jugué esa categoría, aunque no la terminé porque pasé al Sigüeiro, donde disputé la fase de ascenso a Tercera”. De todo ello se queda con el temprano debut en Preferente y el ascenso con el Compos.

También tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo del Compostela en Segunda Federación ante el Zamora. “Fue increíble. Un recuerdo que nunca voy a olvidar. Muy ilusionante para mí en aquel momento”, rememora Roi.

Llegó entonces, en 2024, el momento de regresar a casa, con un Órdenes que acababa de ascender a Preferente. “Fue un año muy bonito, por el hecho de volver tras tanto tiempo, sentirte bien, arropado por los compañeros y la gente… Pudimos haber quedado más arriba, porque se nos escaparon puntos que podíamos haber sacado, pero estoy muy contento con la temporada pasada”, detalla.

E igual que Posi, dio el salto al Arteixo este verano. “Es un entrenador que en fútbol base quiso contar conmigo para el equipo que llevaba en aquel momento, pero no se dio. En el Órdenes sí nos encontramos y eso siempre da un plus de confianza para ahora, porque ya me conoce”, indica.

Situación del equipo

El triunfo contra el Noia significa acabar con una racha sin gol en la que el Arteixo solo pudo sumar un punto de doce, y regresar a las buenas sensaciones del 4-1 inicial ante el Gran Peña. “Pasamos un pequeño bache, pero sabíamos que luchando iba a llegar esa victoria que tanto necesitábamos. Y los goles, como dije antes, dan mucha confianza a todos”, recalca Roi.

Ahora el Arteixo es undécimo con siete puntos y la próxima jornada visitará en Cantarrana al Viveiro, antepenúltimo clasificado tras sus dos últimas derrotas.