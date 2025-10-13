Iván Úbeda, refuerzo otoñal del Silva

Iván Úbeda, durante un partido con el Arosa CEDIDA

Refuerzo otoñal del Silva, que incorpora para su centro del campo a Iván Úbeda (Portonovo, 2006), un futbolista que disputó el curso pasado la División de Honor Juvenil con el Arosa y que en su día pasó por la cantera del Deportivo.

El jugador, que ocupa la posición de mediocentro, llegó a debutar en el Arosa SC el pasado curso en Tercera Federación ante el Viveiro, tras ser imprescindible en el Juvenil A, donde disputó 2.271 minutos en 30 partidos, 29 de ellos desde el inicio. Marcó tres goles.

Anteriormente formó parte del Portonovo, donde llegó a jugar en Preferente Futgal siendo juvenil de segundo año, del Val Miñor, donde debutó en Primera Futgal con 16 años, y de las canteras de Lugo, Deportivo y Pontevedra.