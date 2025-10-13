Mi cuenta

O Noso Fútbol - Tercera Federación

Iván Úbeda, refuerzo otoñal del Silva

El equipo coruñés firma a un mediocentro que el curso pasado disputó la División de Honor Juvenil con el Arosa

Santi Mendoza
Santi Mendoza
13/10/2025 19:03
Iván Úbeda, durante un partido con el Arosa
Iván Úbeda, durante un partido con el Arosa
CEDIDA

Refuerzo otoñal del Silva, que incorpora para su centro del campo a Iván Úbeda (Portonovo, 2006), un futbolista que disputó el curso pasado la División de Honor Juvenil con el Arosa y que en su día pasó por la cantera del Deportivo.

El jugador, que ocupa la posición de mediocentro, llegó a debutar en el Arosa SC el pasado curso en Tercera Federación ante el Viveiro, tras ser imprescindible en el Juvenil A, donde disputó 2.271 minutos en 30 partidos, 29 de ellos desde el inicio. Marcó tres goles.

Anteriormente formó parte del Portonovo, donde llegó a jugar en Preferente Futgal siendo juvenil de segundo año, del Val Miñor, donde debutó en Primera Futgal con 16 años, y de las canteras de Lugo, Deportivo y Pontevedra.

Nico Mosquera, atacante del Silva, durante una acción del partido

El Silva logra el primer triunfo de la temporada (1-0)

